美股｜特朗普料美伊不會重啟戰事　道指跌幅暫收窄至逾600點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，與伊朗的臨時停火協議「已經結束」，並警告周三（7月8日）晚或再打擊伊朗，令美股周三早段下跌，其後更一度挫855點。但他其後表示，當前升級的局勢升級會很快平息，不認為美國會再度與伊朗爆發戰事，道指跌幅有所收窄，最新跌逾600點。



2026年3月23日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。(Reuters)

本港時間7月9日

【01:16】道指跌幅收窄至逾600點

道指最新報52,281點，跌643點或1.22%；納指最新報25,763點，跌54點或0.21%；標普500指數現報7,467點，跌35點或0.48%。

本港時間7月8日

【22:49】博通漲近4% Tesla跌2.7%

道指最新報52,170點，跌754點或1.42%；納指最新報25,624點，跌194點或0.75%；標普500指數現報7,440點，跌63點或0.85%。

蘋果公司（Apple）宣布，根據本周與晶片製造商博通（Broadcom）達成的晶片供應協議，計劃投資超過300億美元。受此消息提振，博通股價最新漲3.92%，蘋果則跌0.27%。

其他重磅科技股方面，Nvidia股價現跌0.41%、Tesla跌2.69%、Amazon挫1.72%；Google母公司Alphabet及微軟（Microsoft）亦跌逾1%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【22:42】油價升7% Bitcoin失守6.2萬美元

受美伊局勢影響，油價上升，紐約原油期貨現時每桶75.41美元，升4.97美元或7.06%。倫敦布蘭特期油每桶報79.53美元，漲5.37美元或7.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,884.82美元、24小時內跌逾2.5%。