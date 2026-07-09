智譜解禁後即折讓13%配售籌逾310億　無礙股價上揚　曾飆逾2成

於今年初掛牌的人工智能（AI）產業鏈概念股，由本周起陸續解禁，包括國產大模型公司智譜（2513）。早前有內地媒體報道，雖然獲多家機構投資者明確表態長期看好並將繼續持有，但智譜卻宣布自己配股集資。智譜今日高開1879元，一度升逾21.8%至2,222元高位，截至早上10時，升13.2%至2,066元。另外一隻天數智芯（9903）升5.5%至591元



天數智芯也宣布配股升5.5%

早前央廣網引述智譜方面消息報道，該公司獲多家機構投資者明確表態長期看好並將繼續持有，包括 JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited，以及智譜早期股東及基石投資者凌雲光技術股份有限公司。今次同步表態的機構合計持股佔智譜是次解禁基石股數近70%。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

智譜宣布擬配售最多1,978萬股新H股，佔擴大後股本4.25%，每股配售價1,588元，較7月8日收市價1,825元折讓12.99%，集資314.1億元，淨額313.75億元，用於研發投入，培育模型開發研發人才，部署算力資源，採購相關技術服務，完善算力資源調度體系，支撐公司自研大模型訓練及迭代；加速業務拓展，戰略投資及併購；及優化資本結構，補充日常運營資金及其他一般企業用途。

擬配售最多1978萬股集資逾314億元

早前《央廣網》報道，智譜獲多家機構投資者明確表態長期看好並將繼續持有，包括 JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited，以及智譜早期股東及基石投資者凌雲光技術股份有限公司。今次同步表態的機構合計持股佔智譜是次解禁基石股數近70%。

另外，MiniMax（0100）和天數智芯（9903）也在本周迎來限售股解禁，將分別有相當於已發行股份總數45%和4.3%的股份解禁。當中天數智芯公布，擬配售1485.7萬股新H股，佔擴大後H股及已發行股份總數約5.72%及約5.52%；每股配售價476元，較昨日收市價560元折讓15%，所得款項總額及淨額分別為70.72億元及約70.34億元。

天數智芯計劃把所得款項淨額中，約60%用於關鍵材料及零部件的戰略性供應鏈韌性及採購規劃。約15%用於加速現有產品的產品迭代及工程驗證，以及加快推進下一代產品的研發及商業化進程。約10%用於提升全棧軟件平台、模型適配及開發者生態系統，並在重點行業擴展基於特定場景的AI算力解決方案。約10%用於選擇性戰略投資及收購，以及約5%用於營運資金及一般企業用途。