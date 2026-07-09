馬斯克忠粉又頭痕　SpaceX續降落　懶理成納指新貴兼獲大行叫買

馬斯克的忠實支持者，相信又要再次頭痛了。馬斯克旗下SpaceX自上月12日掛牌以來，走勢是「高開低走」，於周三（8日）下跌0.78%，收市報148.3美元，連續第2日低於首日上市開盤價150美元（該股IPO定價為135美元），亦是SpaceX正式晉身納指100指數成份股以來連續兩日受壓。



SpaceX上市後的幾天內股價飆升，並在6月16日創下225.64美元的收市新高，推動公司市值一度逼近3萬億美元的高峰。其後股價反覆向下，與高位相比，累計跌幅34.3%。

2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

大摩予SpaceX目標價300美元

另一方面，SpaceX被納入納指100後，分析員普遍給予看漲投資評級。摩根士丹利首次對SpaceX股票進行評級，給予「增持」評級，目標價為300美元。投資銀行Bernstein首次給予「跑贏大市」評級，目標價239美元。加拿大RBC銀行首次亦給予「跑贏大市」評級，目標價225美元。瑞銀首次同樣給予「買入」評級，12個月目標價為210美元。

券商指出，SpaceX在可重複使用火箭技術和發射服務領域處於領先地位，旗下星鏈龐大的衛星互聯網服務，以及這兩項業務利潤率提升的潛力，都為集團的發展提供支撐。

分析員認為，SpaceX在人工智慧產品和服務開發方面具有巨大潛力，產品和服務涵蓋從智慧體編碼工具，到可以與Anthropic旗下Claude或OpenAI旗下Codex相媲美的平台，以及軌道資料中心的開發。

CFRA唱反調予「沽出」評級

在持懷疑態度的分析員當中，Moffett Nathanson首次對SpaceX進行評級，給予「中性」評級，CFRA則建議「沽出」股票。

另一方面，在SpaceX晉身成納指100成份股前夕，有部份反對馬斯克的投資者，尋求避開馬斯克旗下公司股票良方。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

據《彭博》報道，過去幾個月，Christopher Bejnar一直在仔細梳理交易所交易基金的細則、給理財顧問發郵件，並把資金轉投歐洲股票，只為將SpaceX排除在自己100萬美元的投資組合之外。

隨著馬斯克旗下最新一家上市公司本周將被納入納斯達克股票指數，這位46歲的費城軟件工程師尋求確保，自己的資金不會支持這位Tesla（特斯拉）和SpaceX的創辦人；馬斯克近期成為了全球首位萬億富豪。Bejnar表示，為了避開相關敞口，他已將5萬美元轉入歐洲指數基金，並買入了SpaceX競爭對手Rocket Lab Corp.的股票。

Bejnar說道﹕「我是站在反埃隆這一邊的」。他提到馬斯克煽動性的政治行動，以及為支持在Bejnar眼中SpaceX尚未得到驗證的技術而進行的大規模舉債。「哪怕我只有千分之一的敞口，我也不想讓這筆錢流向他。」

投資者於社交媒體尋避開馬斯克股票方法

據報道隨著公司被納入羅素1000指數和CRSP US Total Market Index等旗艦基準指數，在Reddit、TikTok和各類網絡論壇上，像Bejnar這樣的投資者一直在交流如何避開SpaceX的經驗，即使這意味著放棄熟悉的ETF，或為定制化投資組合支付更高的成本。