中美角力｜憂技術外洩　內地擬收緊外國訪問國產AI模型權限

中國語言大模型（LLM）近年發展迅速，《華爾街日報》引述知情人士報道，內地政府正考慮收緊對本土技術的管控。



報道指出，美國企業正在追捧較便宜的中國模型，目前DeepSeek和月之暗面（Moonshot AI）等中國公司的AI模型在美國矽谷大受歡迎，成為當地大小公司日常工作的核心。它們成本更低，成了OpenAI和Anthropic產品的替代方案與補充。

內地加強大模型推出前審查

知情人士透露，內地官方近期已與國內生產最強大模型的AI實驗室展開磋商，商討如何保護其寶貴的專有技術。內地擔心分享部分技術可能會給對手或其他惡意行為者帶來幫助，最終化作攻擊內地的武器。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

消息稱，內地正在探討的措施包括在實驗室推出模型前實施更嚴格的監管審查。目前，計劃推出生成式AI服務的企業必須通過政府的一項審查程序，該程序側重於安全和防止濫用。

擬收緊外國訪問權限

知情人士說，官員們正在考慮，如果審查認定實驗室的產品包含敏感技術，或將要求其推遲公開發布，並限制外國實體等特定層級用戶的訪問權限。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

報道引述業內人士普遍認為，內地的頂級模型尚不及美國最優秀的模型，但內地大模型通過以極低的成本提供「足夠好」的能力，正在美國贏得青睞。