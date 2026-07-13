韓股大時代｜升市下PE跌至歷史低點　專家靈魂拷問︰平就要入市？

韓國股市於年內累升7成，成為全球表現最佳的股市。不過據《彭博》報道，韓股迅猛漲勢讓投資者面臨一種意想不到的局面：股票估值處於歷史低點。



韓國綜合股價指數（Kospi）今年已上漲約73%，屢創新高，但分析師上調獲利預期的速度甚至更快。記憶體晶片巨頭三星電子（Samsung Electronics Co.）和SK海力士（SK Hynix Inc.）利潤激增，推動該基準指數的預期市盈率降至僅6.4倍，甚至低於2008年全球金融危機期間的水平。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

近期因市場對人工智慧（AI）相關投資熱潮產生新疑慮而引發的劇烈拋售，進一步壓縮了估值。對投資者而言，關鍵在於這種極低的估值究竟是釋放了入場訊號，還是反映了市場已開始計入記憶體晶片繁榮周期終結的預期。

新加坡分析師稱韓股中與AI相關企業盈利表現強勁

新加坡Indosuez Wealth亞洲首席策略師Francis Tan表示：「是否值得買入，很大程度上取決於個人的投資組合：如果投資者此前對這些股票的持倉不多，那麼現在正是介入的好時機，可以為組合增添與AI主題相關的增長動力。這些公司的盈利表現強勁，且預計未來仍將保持高增長。」

報道指出與大多數看好市場不同，韓國股市的上漲並非主要源自於投資人願意支付更高的估值倍數，而是得益於企業獲利遠超預期。隨著全球科技公司競相建設AI基礎設施，記憶體晶片價格飆升，推動Kospi成分股的獲利共識預期連續17個月上調，這是逾9年來最長的上調周期。

韓股市盈率僅台股三分一

儘管該指數表現優於全球同類市場，但與其他以晶片股為主的指數相比，其估值仍處於大幅折讓狀態。 Kospi指數的市盈率僅為台灣加權股價指數（Taiex）目前市盈率的三分之一。

據報道韓股長期以來一直因估值偏低而聞名，這種現像被稱為「韓國折價」（Korea Discount）。其成因既包括公司治理問題，也源於三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）歷史上呈現周期性波動的盈利表現（這兩家公司合計佔韓國股價綜合指數/Kospi）。

儘管一些市場專家認為，人工智慧（AI）正在創造一種超越儲存晶片行業傳統「繁榮與蕭條」盈利模式的新需求範式。（Getty Images）

儘管一些市場專家認為，人工智慧（AI）正在創造一種超越儲存晶片行業傳統「繁榮與蕭條」盈利模式的新需求範式，但Kospi指數較低的市盈率（P/E）表明，許多投資者對此仍持懷疑態度。

盛寶銀行（Saxo Markets）首席投資策略師Charu Chanana表示：「韓國市場需要證據來證明記憶體晶片產業的『超級週期』仍有持續動力。」她補充道，僅僅因為估值低並不構成買入理由。

市場人士憂雲端服務商資本開支走勢

「我擔心本季度許多超大規模雲端服務商（hyperscalers）雖然仍會進行巨額支出，但會開始談論如何優化成本；這對儲存晶片行業來說是個壞消息，因為這意味著高昂的價格正在抑制需求。」

短期市場前景持續向好。今年Kospi指數的預期每股盈餘（forward EPS）成長了約170%，創下自2006年有數據記錄以來的最大年度增幅。

首爾教保人壽保險公司（Kyobo Life Insurance Co.）主動型股票管理主管Jason Minsang Kam表示，韓國市場「從未經歷過如此前所未有的、爆發式的獲利動能成長」。不過，Kam對市場的「極端波動性」保持警惕，並建議暫時避開韓國晶片製造商，理由是其獲利具有高度的周期性。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

推動晶片製造商利潤成長的記憶體晶片價格飆升態勢預計將持續一年左右。然而，三星和SK海力士為應對供應短缺而進行的產能擴張也引發了擔憂：一旦需求減弱（正如典型週期中常見的那樣），利潤率可能會受到衝擊。

除了利潤考量外，交易員買入這些股票可能還有其他理由，例如 SK 海力士（SK Hynix）計劃在美國上市，此舉可望幫助其縮小與競爭對手美光科技（Micron Technology Inc.）之間的估值差距。

長鑫儲存：圖為2024年3月10日截取的中國晶片製造商長鑫儲存技術有限公司網站截圖。（網站截圖）

另一方面，潛在風險因素包括來自長鑫儲存（ChangXin Memory Technologies Inc.）等中國企業的競爭威脅日益加劇，以及晶片股的波動性使得相關交易變得愈發充滿不確定性。

鑑於評估儲存晶片企業獲利情況的複雜性，部份投資者認為，除了市盈率之外，其他指標更具參考價值。關於估值低廉的論點在此處便站不住腳了，因為今年韓國綜合股價指數（Kospi）的市淨率（P/B）有史以來首次突破了2倍。總部位於新加坡的 Impactfull Partners 董事總經理 Keith Bortoluzzi表示，從PEG比率（即市盈率與獲利成長率的比值）來看，三星（Samsung）和SK海力士的股票「已不再顯得特別便宜」。他補充說：「股價可能會在未來六個月內保持平穩，但不太可能大幅上漲。 」