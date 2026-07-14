初級工種重挫　AI空缺飆五成　羅兵咸︰人力資源呈兩趨勢｜企業說

羅兵咸永道（PwC）今日﹙14日﹚最新發佈的《2026年全球人工智能就業晴雨表》香港報告顯示，2025年本港AI相關職位空缺按年增加50%，佔整體職位空缺比例由3.6%升至4.7%。然而，在AI職位增長的同時，另有市場數據則揭示初級職位正遭受前所未有的衝擊。羅兵咸永道（PwC）全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人兼PwC中國人工智能主管合夥人周偉然接受《HK01》專訪時直言：「企業不擁抱AI科技，就只有一條死路！」



羅兵咸永道（PwC）全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人兼PwC中國人工智能主管合夥人周偉然。（張偉賢攝）

AI職位回升惟未返高位應用型職位主導增長

羅兵咸永道是次報告分析全球超過十億份招聘廣告數據。結果顯示，香港AI職位空缺雖按年顯著反彈，但仍未重返2023年高位。按行業劃分，科技、媒體及通訊（TMT）行業繼續在AI職位空缺方面領先，專業服務行業則錄得最顯著增長，AI職位佔比於2025年上升2.1個百分點。

值得留意的是，AI應用型職位繼續主導市場，2025年新增約6,900個相關職位，按年倍增；相比之下，AI開發人員職位僅增87個，增幅為1.3%。周偉然解釋，這反映本港目前更著重AI技術的應用及整合，而非核心技術研發。

周偉然指出，報告觀察到人力資源發展呈現「兩體化」趨勢：一是「專業化」，即要求人機合一，員工須結合AI應用能力與領導才能、創作力及企業認知；二是「平民化」，AI將重複性、流水作業式工作的門檻降低，令更多人可以從事相關職業。

人力資源發展呈現「兩體化」趨勢。（Getty Images)

初級職位成「重災區」大學畢業生全職空缺三年暴跌六成

雖然AI職位數字上升，但另有數據顯示，初級職位被取代的情况嚴峻。根據大學聯校就業資料庫數據，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年的約8萬個，下降至2025年的約3.1萬個，跌幅超過六成。當中較易受自動化技術替代的職位類別，例如行政、資訊科技或編程相關初階職位，跌幅尤為顯著，分別近九成及八成。

被問及企業在面對員工技能「折舊」時，傾向內部培訓還是對外招聘時，周偉然回應，根據羅兵咸永道的觀察，「好多客戶都係會從員工再培訓先著手」，因為員工對企業文化、行業規矩有認知，並非外部聘請的AI專業人士可以即時取代。他補充：「真係有啲好專業嘅職位，順應企業發展，會加添新職位，先至會喺出面外聘。」

大學聯校就業資料庫數據。（資料圖片）

IT從業員優勢仍在惟須跳出「純打Code」思維

針對資訊科技行業，周偉然認為IT從業員其實具備優勢——他們不懼怕接觸新科技，對科技有基本認知。但他提醒，AI已可透過生成式工具自動產出編碼，從業員須提升技能，不應停留於「好repetitive嘅工種」，而要轉向了解企業痛點、與管理層溝通需求、改良AI Agent以切合企業需要。

「呢個係IT從業員可以朝向嘅轉型轉向」，周偉然說，「教育層面亦應配合，課程不應純粹是技術 syllabus，而要包含管理、人與人交往的全方位訓練。」

IT從業員需轉型轉向。（Getty Images)

金融業受AI影響深周偉然：人為判斷不可取代

香港作為國際金融中心，金融業被視為受AI影響最深的行業之一。周偉然承認，金融業早起步探討AI應用，在國際貿易、金融業務上應用層面較多，影響亦較明顯。

不過他強調，金融業屬受監管行業，AI輸出的判斷是否合乎法律法規、道德標準及「負責任AI」原則，必須有人為把關。「呢個人為因素，正正係金融從業員最掌握到，因為佢哋最熟悉行業行規、法律法規。」周偉然指出，「佢哋要結合兩者，用AI賦能做得更快更有效率，但最終分析同判斷，要由人向管理層交代。」

金融業仍須有人為行業法規把關。（Getty Images)

政府主導再培訓企業須加快裝備人才

對於員工轉型，周偉然認為政府可扮演主導角色，包括在即將推行的五年發展計劃中落實教育及人員再培訓方案，由「Tone at the top」帶動。他亦鼓勵學生擁抱科技：「Generative AI最好嘅就係你唔使識Coding，用簡單語言嘅prompt已經做到好多嘢。網上免費課程同證書已經好多，學生應主動裝備自己。」

被問及AI職位增長能否抵銷被取代的職位，周偉然未有正面回應，僅重申報告觀察到「兩體化」發展——新職位出現，舊職位門檻降低，工資或會受壓。他總結：「個別員工有冇擁抱科技、有冇自我增值，先至係面對挑戰嘅關鍵。人機合一，向公司作出貢獻。」