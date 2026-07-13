美股｜納指最新挫1.2%　油價漲逾5%　海力士ADR曾跌近一成

撰文：蕭通
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美伊局勢緊張，再度推高油價，令投資者感到不安，加上晶片股承壓，美股周一（7月13日）早段下滑。道指早段雖一度升200點，但隨後下跌。道指最新跌逾百點，納指跌1.2%。受伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽影響，油價最新升5%。

作為美國股市歷來集資額最高的外國企業，SK海力士ADR上市第二日股價已走樣。受到周一在韓國掛牌的股價大瀉逾15%拖累，SK海力士ADR美股曾挫近一成，拖累記憶體板塊下挫。

2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月14日

【01:11】油價升幅擴至逾5%

油價上升。紐約原油期貨現時每桶75.53美元，漲4.12美元5.77%。倫敦布蘭特期油每桶報80.49美元，升4.48美元或5.89%。

【01:09】Tesla跌逾3%　Sandisk挫逾11%

道指最新報52,484點，跌152點或0.29%；納指最新報25,962點，跌318點或1.21%；標普500指數現報7,530點，跌44點或0.59%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.28%、Nvidia跌2.78%；蘋果公司（Apple）漲0.36%、Amazon升1.01%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）和閃迪（Sandisk ）目前分別跌4.61%和11.24%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

本港時間7月13日

【22:50】Tesla跌逾2%　Sandisk挫逾8%

道指最新報52,554點，跌82點或0.16%；納指最新報26,064點，跌217點或0.83%；標普500指數現報7,549點，跌26點或0.35%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.39%、Nvidia跌1.65%；蘋果公司（Apple）漲1.19%、Amazon升1.27%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）和閃迪（Sandisk ）目前分別跌4.68%和8.63%。

【22:49】油價升4%　Bitcoin現報6.2萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶74.28美元，漲2.87美元4.02%。倫敦布蘭特期油每桶報79.07美元，升3.06美元或4.03%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,663.65美元、24小時內跌逾2%。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）
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