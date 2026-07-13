美股｜道指早段先升後回落　納指曾挫逾1%　油價最新漲4%

美伊局勢緊張，再度推高油價，令投資者感到不安，加上晶片股承壓，美股周一（7月13日）早段下滑。道指早段雖一度升200點，但隨後下跌，最新跌近百點；納指最多曾跌1.3%，現跌幅有所收窄。受伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽影響，油價最新升4%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月13日

【22:50】Tesla跌逾2% Sandisk挫逾8%

道指最新報52,554點，跌82點或0.16%；納指最新報26,064點，跌217點或0.83%；標普500指數現報7,549點，跌26點或0.35%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.39%、Nvidia跌1.65%；蘋果公司（Apple）漲1.19%、Amazon升1.27%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）和閃迪（Sandisk ）目前分別跌4.68%和8.63%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【22:49】油價升4% Bitcoin現報6.2萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶74.28美元，漲2.87美元4.02%。倫敦布蘭特期油每桶報79.07美元，升3.06美元或4.03%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,663.65美元、24小時內跌逾2%。