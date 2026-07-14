美股｜美國6月通脹降溫　道指早段先跌後回穩

美國6月通脹降溫，令市場對加息的預期回落。道指周二（7月14日）在早段曾跌逾400點後回穩，納指最新則升逾百點。數據顯示，美國6月消費物價指數（CPI）按月跌0.4%，為2020年4月以來最大單月跌幅；按年則增長3.5%，低於市場預期的3.8%。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月14日

【22:51】IBM瀉25% 高盛飆逾7%

道指最新報52,516點，升17點或0.03%；納指最新報26,031點，升158點或0.61%；標普500指數現報7,534點，升19點或0.25%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.82%、Google母公司Alphabet升1.17%；蘋果公司（Apple）跌0.93%。

另外，IBM預測第二季營收低於市場預期，股價急跌25.15%，暫為跌幅最大道指成份股。高盛（Goldman Sachs ）則公布次季獲利超出預期，股價最新漲7.65%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【22:43】布油升2% Bitcoin接近6.4萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶79.24美元，漲1.10美元1.41%。倫敦布蘭特期油每桶報84.99美元，升1.69美元或2.03%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,968.78美元、24小時內約升2%。