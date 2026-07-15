內地再度增持美債　5月持倉規模6593億美元　按月升82億美元

內地再次增持美國國債。據美國財政部公布最新數據，5月海外投資者持有的美國國債按月增加185億元（美元，下同）升至9.37萬億元，為歷史第二高。其中內地於當月增持美國國債82億元，結束之前連續3個月的減持。



日本為美國國債最大海外持有國，持倉減少668億元，減至1.14萬億元。日本當局今年較早時曾干預外匯市場沽美元買日圓，有分析認為相關行動涉及出售部分美債持倉。

第二大持有國英國，持倉增加111億元，增至9,486億元。另外，第三大持有國中國的持倉增加82億元，增至6,593億元，有分析指比利時的持股包括中國託管賬戶，其持有量亦按月增加。

加拿大波動較大，增持387億元美債，持有總額升至4,358億元。

自8月以來，美聯儲連續三次降息，再加上貿易局勢緊張引發避險資金湧入美債，導致美債收益率走低的壓力驟增。（VCG）

德銀維持看淡美長債

另一方面，再大行看淡長年期美國國債前景。德意志銀行策略師在最新報告中表示，維持對美國國債久期的看空觀點。

德銀指出美國、英國、歐元區和日本四大經濟體政府債券自由流通規模持續增加，預計將推高長期限債券的期限溢價。

專家指出，如果中國拋售部份美債，而令債價下跌，就是令手上未出售的美國國債價格大跌，也就即是令到中國持有的資產價格大跌。（路透社）

德銀料美英等國家債券自由流通規模增加

德銀預計，到今年年底，美國10年期國債收益率將升至4.8厘，2年期國債收益率將達到4.3厘。這意味着美債收益率曲線較當前現貨及遠期水平將出現「温和陡峭化」。

摩根大通策略師在上月發表報告，建議維持沽空美國國債、對德國國債建立長倉的策略。

摩通料美10年債息年底見4.7厘

Jay Barry等該行策略師寫道﹕「我們目前預計2年期和10年期美債收益率將分別升至4.2厘和4.7厘，較我們之前的預測高出30個基點和20個基點」。