「渡邊太太」同對沖基金打對台　美元淨淡倉增至近20年最多

以往市場形容透過參與外匯市場，進行套息交易的日本散戶投資者為「渡邊太太」。最近「渡邊太太」們的策略有轉變，由借日圓炒外幣，變成為看淡美元。投資策略上出現變化，與散戶投資者搞測政府會再次入市支持日圓有關。



日本零售投資者上個月對美元的看淡程度升至近20年來最高水準，原因是市場猜測日本政府可能通過官方干預推動美元兌日圓走弱。

近期日圓兌1美元處於162附近，為自1986年以來低位。由於外界視160關為日本政府入市干預的底線範圍，因此市場人士一直關注當局會否如今年4月底至5月底般，斥逾11萬億日圓入市買日圓。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

散戶對美元淨淡倉增至近2.8萬億日圓

根據日本金融期貨協會公佈的資料，日本散戶投資者美元淨淡倉頭寸較前一個月增加逾四倍，達到2.79萬億日圓（約172億美元），創下自2008年底有記錄以來的最高水準。

日本散戶投資者主導東京現貨外匯市場交易，其持倉方向可能影響政府匯市干預提振日圓的效果。由於這些散戶投資者已大舉押注美元走弱，如果日本政府拋售美元、買入日圓，其效果可能不及以往。

策略師稱政府如入市反觸發散戶沽日圓

東海東京情報實驗室高級利率及外匯策略師Hideki Shibata表示，當政府實施匯市干預時，這些散戶投資者將通過賣出日圓來平倉，從而推動美元兌日圓匯率朝相反方向波動。

日本國會：A view of the National Diet building in Tokyo, Japan, is seen on October 27, 2024（Getty Images）

此外，本地進口商也在較低價位等待大量買入美元兌日圓，這些買盤可能會削弱日本財務省入市干預的意願。

對沖基金續看淡日圓

另一方面，對沖基金卻看淡日圓。據《彭博》早前報道，對沖基金對日圓的看淡程度升至2007年以來最高，當時日圓匯率徘徊在近40年來最低水平附近。

報道引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）周一（6日）公佈的數據顯示，截至6月30日，期權和期貨市場槓桿交易員將日圓空倉頭寸增至近13.8萬份合約，押注日圓將進一步貶值。