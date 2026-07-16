韓股大時代｜槓桿ETF交易會否暫停惹關注　韓FSC主席稱副作用更大

韓國股市走勢近期相當波動，今日（16日）再次失守7000點，目前跌幅接近6%。市場人士認為，當地允許發行包含SK海力士及三星電子的個股槓桿ETF產品，為引發市況波動的原因之一。《彭博》報道，韓國最高金融監管機構稱，韓國將很快宣布措施，解決與三星電子有限公司和SK海力士股票掛鈎槓桿ETF加劇股市波動的爭議。



金融服務委員會（FSC）主席李伍源表示，該機構正在與財政部、韓國央行和金融監督院密切磋商，以推出保護投資者和確保市場穩定的措施，但並未具體說明。

正磋商保護投資者措施

當被問及是否考慮暫時停止此類ETF的交易時，李伍源表示，鑒於此舉可能帶來的更大副作用，當局正在「全面評估此事」。當被追問槓桿ETF是否加劇了市場波動時，他回避了直接回答，指出「這取決於程度」。

韓股走勢持續波動，被指與個股槓桿ETF產品交投暢旺有關。（Getty Images）

SK海力士ADR與韓股料月底起自由轉換

另一方面，SK海力士ADR與韓國上市普通股預計將於本月底開放雙向轉換，但個人投資者此前期待的套利交易預計難以實現。

儘管原則上可以互換，但投資者可能難以像交易普通股票一樣自由進行轉換。韓國證券存管院（KSD）今日（16日）表示，SK海力士ADR與韓國普通股之間的相互轉換將在29日（此次增發的韓國普通股預定上市日期）之後成為可能。但實際轉換過程需滿足多項條件，而將韓國普通股轉換為ADR僅可在發行人設定的ADR發行額度範圍內進行。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

例如，若ADR可發行額度對應100萬股普通股，而目前已發行90萬股，則僅剩10萬股可供新增轉換。相反，將ADR轉換回韓國普通股則不存在單獨的發行額度限制。

業內人士認為，個人投資者很難將此作為實際投資策略。將普通股轉換為ADR需要通過券商另行提出申請，並涉及外匯兌換等程式。各家券商的辦理方式也並不相同，因此無法像普通股票一樣通過手機交易系統或網上交易系統即時完成轉換。