韓股大時代｜出手去槓桿？　韓FSC預告　今午4點就槓桿ETF發聲明

韓國股市走勢相當波動，引發當地官方關注。韓國財政部表示，財長將於今日下午召開市場會議。當地金融服務委員會則表示，將於當地時間下午4點發佈關於槓桿ETF的聲明。



多個監管機構就市況密切交流

近期當地股市出現大幅波動，外界認為與SK海力士及三星電子等晶片股個股槓桿ETF交投暢旺有關。《彭博》在今日較早時間報道，金融服務委員會主席李伍源表示，該機構正在與財政部、韓國央行和金融監督院密切磋商，以推出保護投資者和確保市場穩定的措施，但並未具體說明。

由於韓國股市近期大幅波動，韓國財政部今日下午舉行市場會議。(Getty Images)

當被問及是否考慮暫時停止此類ETF的交易時，李伍源表示，鑒於此舉可能帶來的更大副作用，當局正在「全面評估此事」。當被追問槓桿ETF是否加劇了市場波動時，他回避了直接回答，指出「這取決於程度」

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

韓金融監督院舉行金融形勢評估會議

韓國金融監督院今日亦召開了「金融形勢評估會議」，由其院長李燦鎮主持。會議針對韓國央行貨幣政策委員會將基準利率上調0.25個百分點後的金融市場動向及內外部風險因素進行了評估。

李燦鎮在會上表示，韓國央行貨幣政策委員會此次上調基準利率符合市場預期。然而，鑒於近期韓國國內股市波動顯著加劇、中東地緣政治緊張局勢持續，且美國仍存在進一步加息的可能性，他強調必須做好充分準備，以應對金融市場波動可能進一步擴大的風險。