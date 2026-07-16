美股｜三大指數早段個別發展　道指最新升逾百點

美國新領失業救濟人數下跌，美股周四（7月16日）早段個別發展，道指最新升逾百點。晶片股受壓，納指最新跌逾百點。數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周減少8,000人，跌至20.8萬人，少於市場預期的21.7萬人。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月16日

【22:49】Nvidia跌逾2% 美光科技挫逾4%

道指最新報52,765點，升107.點或0.20%；納指最新報26,124點，跌144點或0.55%；標普500指數現報7,567點，跌4點或0.06%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌2.28%；蘋果公司（Apple）升0.89%、Amaozon漲0.45%。

記憶體晶片股下挫，美光科技（Micron Technology ）現跌4.37%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.4萬美元

油價微升。紐約原油期貨現時每桶79.90美元，升0.30美元0.38%。倫敦布蘭特期油每桶報85.22美元，漲0.27美元或0.32%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,658.09美元、24小時內約跌1%。