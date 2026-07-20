AI六小虎｜李開復創立零一萬物擬明年來IPO　冀進行上市融資

由曾任職Google及微軟的李開復創立﹑AI六小虎之一的內地初創企業零一萬物，期望明年來港上市，並在掛牌前完成一輪上市前融資。



《彭博》引述李開復指出，希望在零一萬物首次公佈年度業績前後完成這輪融資，但未透露融資目標金額和潛在投資者情況。

解除離岸控股架構為上市先決條件

零一萬物加入月之暗面等一批尋求在香港交易所融資的人工智能實驗室行列，為支持人工智能研發及昂貴的基礎設施建設籌集資金。李開復表示，零一萬物目前正逐步解除其離岸控股架構，這是順利進行海外上市的先決條件。

李開復在上海舉行的世界人工智能大會間隙接受《彭博》訪問時表示：「我們的目標是在2027年，也就是財年結束之後。」該公司財年於12月結束。

近半收入來自海外市場

另一方面，李開復表示，解決收入困境方案是將該公司轉向企業人工智能基礎設施，將大型組織內部混亂的數據整合，使管理層能夠即時查詢和檢視資料。將該產品名為「老闆AI」（Boss AI），並將該公司描述為「中國的Palantir」。現時約一半收入來自中國以外市場，包括歐洲、亞洲等。

零一萬物於2023年5月成立，總部設於北京，約有240名員工，成立6個月即晉級成為獨角獸，為AI 2.0與智能體變革最前沿推動者，以「一號位工程」為核心紐帶，全面發力全球企業AI與主權AI規模化，致力將前沿大模型技術轉化為新質生產力。