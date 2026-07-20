財經視野｜外資內地商業物業求半價沽售　成市場淨賣家背後的計算

外資繼續撤出內地樓市。私募股權基金KKR & Co以及房地產投資管理公司AEW Capital Management，據報正尋求出售其在中國的商業地產持股。由於內地房地產市場陷入曠日持久的低迷，這兩家大行預計物業售價可能僅相當於原始購買價的50%至60%，相當於直接「打對折」甚至六折變現。



外媒引述消息報道，外資大行此次放售的資產不乏核心地段項目：

KKR正在市場上兜售位於內地的9個物業，當中包括北京郊區的一個高端公寓綜合體，以及上海歷史地標外灘（The Bund）的一家酒店。

AEW則計劃出售北京數個寫字樓資產，以及上海的浦發銀行大廈。

中國地標・中國商業區・北京商業區・北京CBD・中國旅遊。中國經濟：People stand at a shopping mall near the CCTV headquarters and China Zun skyscraper, in Beijing's central business district (CBD), China September 7, 2023. REUTERS/Tingshu Wang//File Photo

料出售物業資金用於還債

報道指，兩間公司預計這批物業的銷售所得，僅僅足夠用來償還銀行貸款。這意味着，這批商業地產的現時估值，已較當初的買入價大幅縮水40%至50%。

這次外資大動作「減價清貨」，反映出外資房地產投資者在內地樓市所承受的巨大壓力。過去15年內，海外投資者曾滿懷憧憬，向中國商業地產投入近1,400億美元（約1.09萬億港元）的巨資。

中國旅遊・中國地標・中國經濟・上海旅遊・上海地標・上海景點﹕外灘。（REUTERS/Nicoco Chan）

由「淘金者」變成「淨賣家」

然而，隨着經濟增長放緩、寫字樓與商場供過於求，導致近年內地租金持續受壓、估值不斷下滑。這批昔日的「淘金者」如今已大舉轉身，成為市場上的「淨賣家」（Net Sellers）。

內地商業地產的寒冬不僅傷及投資者，亦波及金融體系、包括滙豐及渣打在內的多間跨國銀行，此前已不得不為其在內地商業地產的貸款風險敞口計提撥備（Provisions）。

並非全面撤出內地市場

不過，報道提及KKR並非全面撤出中國。該行在內地的私募股權（PE）業務依然活躍，目前仍持有字節跳動（ByteDance）等公司的股權，並且在近期推出了旗下首隻人民幣基金。