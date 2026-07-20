美股｜道指早段先升後回落　納指曾漲逾1%

美股周一（7月20日）早段個別發展。 道指早段曾漲逾200點，目前倒跌逾百點。晶片股造好，納指最多曾升逾1%，目前升幅收窄。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月20日

【22:51】Alphabet升近3% SanDisk漲逾4%

道指最新報52,010點，跌135點或0.26%；納指最新報25,631點，升111點或0.44%；標普500指數現報7,4747點，升16點或0.23%。

有報道指Google母公司Alphabet正開發用於運行其人工智能（AI）模型的新晶片，受此消息提振，Alphabet股價現漲2.84%。多隻晶片股上升，美光科技（Micron Technology）和閃迪（SanDisk）分別漲3.16%和4.42%。

其他重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升1.22%、Amazon漲1.10%；蘋果公司（Apple）跌2.09%、Tesla挫1.84%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【22:46】油價微跌 Bitcoin現報6.4萬美元

油價微跌。紐約原油期貨現時每桶81.56美元，跌0.22美元0.27%。倫敦布蘭特期油每桶報87.97美元，跌0.13美元或0.15%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,411.66美元、24小時內約跌0.2%。