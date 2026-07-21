涉每年5萬億稅收！　日財政計畫避消費稅問題　又強調央行自主權

日本首相高市早苗領導的政府批准了一項年度經濟和財政政策計畫，該計畫引述了日本央行的獨立性，但尚未解決食品消費稅減免這一耗資巨大的問題。



據彭博報道，內閣於周二批准了該計畫，並在腳注中指出具體的貨幣政策工具由日本央行負責，其自主權必須得到尊重。這是相較於6月30日發布的初稿的一項關鍵補充。



2026年5月12日，日本首相高市早苗在日本東京的首相官邸發表講話。（Reuters）

8月初確定消費稅政策

這一獲批的計畫未就高市早苗暫停對食品徵收消費稅的競選承諾作出決定。這一提引發了外界對其政府如何在不惡化財政狀況的情況下籌措資金的擔憂。文件稱，日本政府將於8月初確定相關政策。

除財政計畫外，高市政府還批准了日本最新版成長戰略。作為該戰略的支柱，高市正呼籲在截至2041年3月的期間內，國內投資總額超過370萬億日圓（2.3萬億美元）。

據估計，這一努力將使屆時的名義國內生產毛額提升至近1100萬億日圓。目前尚不清楚其中有多少投資將來自政府，這一因素也讓擔憂日本長期財政狀況的市場參與者感到不安。

「我們將通過加強溝通，向國內外公眾及市場參與者提供更詳盡、透明且一致的說明，以此贏得市場的信任，」高市周二表示。

該財政計畫通常在6月底前獲得批准，但由於政策制定者試圖緩解市場擔憂並進一步明確銷售稅的決定，導致最終措辭的敲定出現延遲，該計畫最終獲得通過。這些延遲反映出政府在試圖提出一套全新的財政管理方案並吸引投資又不避免引發市場恐慌的過程中所面臨的困難。

難解擴張性財政政策擔憂

「坦率地說，即使不時調整措辭，政府對其整體政策仍屬財政擴張，我不認為僅憑這份文件就能緩解市場對擴張性財政政策的擔憂，」樂天證券經濟研究所首席經濟學家、前日本央行官員Nobuyasu Atago表示。

在2月大選前夕，高市誓言將暫停對食品徵收8%的消費稅兩年，據財務省估算，此舉將導致政府每年損失約5萬億日圓的稅收。由於各方就相關方案展開討論，談判陷入僵局，官員們爭論的焦點包括：是否將稅率降至1%（而非降為零）以加快實施進度，以及是否應將減稅措施永久化。

最初的草案曾引發國債殖利率飆升，並給日圓帶來下行壓力，因為一些市場參與者將其解讀為高市親成長政府正試圖勸阻日本央行進一步加息的信號。

最終的文件指出，「以有助於實現‘物價穩定上漲’的方式實施適當的貨幣政策至關重要。」新增的「物價穩定」表述 —— 這一措辭也為必要時加息留有餘地 —— 以及關於日本央行獨立性的腳注，很可能是為了安撫投資者而添加的。這兩項內容均出現在彭博新聞社上周看到的修訂草案中。

「隨著關於日本央行獨立性的表述被加入其中，我認為日本央行將再次仔細評估相關數據，並在必要時進一步加息，」Atago表示。「如果政府方面表示反對，這並不意味著日本央行不會採取行動 —— 只是意味著如果他們真的採取行動，就需要給出合理的解釋。」