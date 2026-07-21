恒生銀髮學院開幕　長者可學AI泰拳韓文化　首年料惠及800人

香港人口持續高齡化，恒生銀行連同香港公益金及四間社區夥伴，包括基督教香港信義會社會服務部、聖雅各福群會、救世軍及循道衛理楊震社會服務處，推出以社區為本的「恒生銀髮學院」，為長者提供與社區連繫及共享學習的平台，促進他們在身體、精神及財務健康三方面的福祉，並將持續與社區夥伴保持緊密交流，了解長者需要的變化，提供適切支援。學院首年預計惠及最少 800 名、65 歲或以上長者。



開設各類課程針對長者需求

「恒生銀髮學院」課程及活動以三大重點為框架，「恒生銀髮學院」課程及活動以三大重點為框架，包括身體健康、精神及社交健康，以及財務健康。身體健康方面，透過新興運動及共融活動，鼓勵長者保持活力、建立健康習慣並提升自信，課程包括匹克球、躲避盤、泰拳入門、芬蘭木柱投擲、電子飛鏢及普拉提等。精神及社交健康方面，透過共享學習體驗，開拓新視野，促進同儕支援及社交連結，課程包括影片剪接、人工智能(AI)課程、韓國文化入門及香薰蠟燭製作等。

財務健康方面，重點加強防騙教育及理財知識，提升長者財務安全感，推動數碼共融，包括由恒生反欺詐管理部及數碼銀行部團隊主講的防騙教育及長者友善數碼銀行服務工作坊，以及由受訓長者擔任導賞員的中環金融地標導賞團，10 月起將帶領超過 240 名長者實地認識香港金融地標故事及防騙知識。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，隨着數碼化及人工智能迅速發展，「未來銀行」應屬於每一代人，亦包括長者。因此推出「恒生銀髮學院」，結合恒生的金融專業及社區夥伴的支持，協助長者更容易融入數碼世界、學習應用人工智能、掌握防騙技巧，並透過多元活動，促進身體、精神及財務健康，讓長者更安心連接未來。