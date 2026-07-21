美股｜道指早段升300點　納指漲逾1%　油價升逾2%

美股周二（7月10日）早段上揚， 晶片股反彈轉移了市場對中東局勢的憂慮。道指目前升近300點，納指漲逾1%。另外，美軍對伊朗發動更多空襲，刺激油價上升，目前漲逾2.5%。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月21日

【22:51】Tesla漲3.8% SanDisk飆一成

道指最新報52,127點，漲288點或0.56%；納指最新報25,795點，升286點或1.13%；標普500指數現報7,493點，升50點或0.68%。

重磅科技股方面，Tesla現升3.81%、AI晶片龍頭Nvidia漲1.04%；Google母公司Alphabet跌1.01%。

晶片股上揚，美光科技（Micron Technology）現升8.41%、和閃迪（SanDisk）飆10.00%。

另外，工業巨頭3M股價現漲9.31%，此前該公司上調了全年獲利預期。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【22:42】油價升逾2% Bitcoin升上6.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶84.66美元，漲2.18美元或2.64%。倫敦布蘭特期油每桶報91.50美元，升2.28美元或2.56%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,617.79美元、24小時內升逾3%。