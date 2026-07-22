彭博︰小紅書否認已提交上市申請　以及前僱員舉報阻礙IPO｜新股

內地社交媒體小紅書早前傳出，已於今年6月底向港交所（0388）秘密提交上市申請，惟據外電最新報道，公司作出否認。



據《彭博》小紅書發言人表示，該公司並未像「傳聞」說的那樣已在6月以保密形式提交IPO申請。

否認來自前僱員舉報阻礙IPO

報道亦引述公司發言人還否認了有關一名前僱員的舉報，阻礙了其IPO的傳聞。

小紅書官宣成為2026年美加墨世界盃持權轉播商，世界盃全部賽事直播、回看和精彩瞬間，均可在小紅書免費觀看。（小紅書）

《彭博》新聞在6月報導稱，小紅書公司正在與顧問合作，籌備可能的上市交易。

小紅書6月中傳出以保密形式向港交所遞交IPO申請，估值高達3,500億元（人民幣，下同），惟上市前夕突遭前員工實名舉報，被指 VIE 架構信息披露矛盾，並存在大規模勞工賠償潛在風險。

內媒報道指，一名自稱原小紅書商業化華南直銷負責人陳浩的用戶，於6月28日向港交所上市部及證監會實名提交「小紅書主體上市合規投訴」，指控公司在VIE架構信息披露上存在矛盾，並涉及大規模勞工賠償潛在風險。該投訴文章其後被小紅書以「涉企業商譽侵權」為由投訴。

前僱員向監管機構提交「小紅書主體上市合規投訴」

報道又指，陳浩於2022年6月加入小紅書，在職期間每年業績均超額完成，惟2023年12月被公司以「不勝任工作」為由單方面解僱，離職證明上更寫有「汰換」字樣。陳浩其後向小紅書提起勞動仲裁及訴訟，歷經一次仲裁、三次庭審及一場調解，於2026年初獲法院裁定勝訴，小紅書合共賠付約85萬元，其中違法解除賠償金及服務獎金19.06萬元，期權損失66.15萬元。

陳浩在投訴中提出三項主要核查訴求，包括核查信息披露矛盾問題、強制披露用工違法記錄，以及核查ESG勞工合規缺陷。他更指在維權勝訴後，接獲近50名小紅書離職員工反映同類遭遇，均在行權關鍵時間被無故辭退、期權全部作廢，質疑屬企業常態化操作，存在大規模勞工賠償潛在風險。