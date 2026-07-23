美股｜道指早段跌逾600點　納指挫逾2%　Tesla瀉逾13%　布油飆7%

Google母公司Alphabet上調全年資本開支預測，增加市場對人工智能（AI）領域成本的憂慮。美股周四（7月23日）早段下跌，道指曾挫660點，目前收窄至約跌500點，與標指同挫逾1%；納指最新跌逾2%。另外，油價大幅上揚，其中倫敦布蘭特期油最新升近7%，每桶突破100美元。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月23日

【22:51】Alphabet跌逾7% Amazon跌半成

道指最新報51,686點，跌531點或1.02%；納指最新報25,092點，跌598點或2.33%；標普500指數現報7,406點，跌92點或1.23%。

重磅科技股方面，Alphabet現跌7.18%，為跌幅最大道指成份股；Tesla瀉13.52%、Amazon跌4.97%、微軟挫2.75%、AI晶片龍頭Nvidia跌2.15%、蘋果公司（Apple）跌1.54%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【22:44】紐約期油升逾5% Bitcoin現報6.5萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶91.61美元，漲4.78美元或5.51%。倫敦布蘭特期油每桶報100.56美元，升6.49美元或6.90%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,975.74美元、24小時內跌逾1%。