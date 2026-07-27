中環證券行失公款｜交易員據報涉挪用公款炒7709　致損失1.5億

早前警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一間證券公司女董事報案，指出一名男職員在未獲授權下擅自取用公司戶口作投資，導致1.5億損失。該涉案男子涉嫌盜竊被捕。



據內媒《騰訊新聞》報道，26歲涉案交易員未經許可挪用公司5,000萬元為保證金，通過有關機構進行融資，並買入南方東英兩倍做多海力士ETF（7709）。

被捕人入職約半年

據悉，涉案公司為「Chief Wealth Investment Limited」，該名被捕的男子受僱於轄下一間名為「致富管理服務有限公司」的子公司，涉案發生於今年自1月9日至7月20日期間。

報道引述金融人士分析指出，該交易員挪用的5,000萬本金之所以演變為1.5億元巨額虧損，是因為保證金融資（Margin）與兩倍做多ETF的雙重槓桿疊加所致，並可能於7月該EFT暴跌之前重倉。

涉案現場為中環環球大廈一間證券行，警員接報到場調查。

根據公開數據顯示，南方東英兩倍做多海力士ETF受存儲概念推動，價格於今年6月底曾飆升至每股193.65元歷史高位，但隨後半導體板塊急劇回調，截至事發前的7月20日，南方東英兩倍做多海力士ETF已暴跌至 52.58元，跌幅超過72%。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

股票倉位仍未平倉

報道指出，目前警方透露的訊息顯示，上述股票倉位尚未平倉。這意味該持倉的最終損失仍將隨股價波動。

據上周的報道，報案人姓王（36歲）是涉事證券行的公司女董事；而被捕男子姓袁26歲，是公司投資經理。袁任職該證券行的投資交易員約半年，他在過去半年在未經公司授權及同意下代表公司及使用公司資產投資，其後股票價格下跌導致公司損失。事件由於公司進行審計及查帳時揭發，並由公司董事報案。公司實際損失仍有待點算。