美股｜道指早段曾漲逾600點　納指最新蒸發1%升幅　油價約挫6%

因應美國連日擊停攻擊，伊朗也宣布停止報復。美股周一（7月27日）早段造好，道指曾升超過600點，目前升幅收窄；納指曾升逾1.1%，但最新倒跌。油價大幅回落，最新約跌6%，其中布油每桶跌穿90美元。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月27日

【22:51】Nvidia跌逾3.5% Alphabet及微軟升逾2%

道指最新報52,127點，升180點或0.35%；納指最新報24,908點，跌67點或0.27%；標普500指數現報7,408點，跌3點或0.05%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.65%、Tesla挫1.57%； Google母公司Alphabet升2.33%，微軟漲2.07%、蘋果公司（Apple）升1.28%。

【22:44】油價約跌6% Bitcoin現報6.4萬美元

油價回落。紐約原油期貨現時每桶83.62美元，跌5.69美元或6.37%。倫敦布蘭特期油每桶報86.44美元，跌5.24美元或5.72%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,475.11美元、24小時內約跌0.3%。