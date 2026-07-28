國產DUV將量產？　歐美晶片設備商「地震」　龍頭ASML曾瀉8%

《彭博》報道，晶片設備生產商ASML（艾司摩爾）價跌至6月初以來最低水平。此前有報導稱，一家中國國資背景企業已開始量產特定晶片製造設備，可能對這家荷蘭公司的銷售構成潛在威脅。



據《彭博》引述《The Information》周一（27日）的報道，不具名知情人指出，一家總部位於上海的公司已開始製造浸沒式深紫外（DUV）光刻機。報導未披露該公司名稱，但據報這家公司已從上海宇量昇科技等其他中國企業抽調人員，組建研發團隊。

艾司摩爾一名代表拒絕置評。

2026年5月19日，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）行政總裁富凱（Christophe Fouquet）在比利時舉行的Imec技術論壇（ITF）上演講。（Reuters）

歐美晶片設備生產商股價下挫

艾司摩爾股價一度下跌8.3%，收市跌5.7%，報1,656.17美元。市場緊張情緒迅速蔓延至歐洲和美國的其他晶片設備製造商。ASM International NV一度下跌7.3%，BE Semiconductor Industries NV下跌9.9%，應用材料公司下跌6.7%，科林研發 (Lam Research)下跌7.9%。

據《The Information》報道，這家未具名的上海企業計劃今年生產約5台DUV光刻機，明年的目標約為20台。報道補充稱，相關生產進展仍處於早期階段。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

投資者對任何可能威脅艾司摩爾在光刻機市場主導地位的因素都十分敏感，此外，中國在美國出口管制下推進晶片生產所取得的進展也受到密切關注。

艾司摩爾生產的設備可以在矽晶圓上刻印複雜的晶體管圖案。DUV光刻機通常被稱為半導體行業的「主力設備」，技術上不及艾司摩爾更先進的極紫外（EUV）光刻機。

ASML禁向華售最先進產品

艾司摩爾被禁止向中國出口其最先進的設備，也就是EUV光刻機。該公司向中國銷售最先進DUV光刻機也受到限制。第二季度中國是艾司摩爾第三大市場，不過該公司運往中國的設備，在技術上比其最先進型號落後八代。

英國《金融時報》去年報導稱，中芯國際已開始測試由上海宇量昇製造的DUV光刻設備。