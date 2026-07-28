內地版海力士長鑫首掛飆4倍　董事長為留人才　予員工439億獎金！

有內地版海力士之稱的長鑫科技（上海﹕688825）已於周一（27日）登陸內地科技板，市值日飆逾4倍至近3.3萬億元人民幣，成為A股市場最大市值公司。據《彭博》報道，在中美兩國爭奪全球科技霸主地位的競賽催生了越來越多的億萬富豪，長鑫的董事長朱一明也是其中之一。



根據彭博億萬富豪指數，在長鑫科技周一登陸上海交易所後，朱一明的財富值飆升了近300%，至139億美元。現在，這位五十多歲的董事長準備拿出其中的40%作為獎金發放給員工，以留住他們，為中國這個亞洲最大經濟體製造先進的記憶晶片。

合肥長鑫存儲CEO朱一明。（網絡圖片）

已承諾向員渡讓7.679億股股票

朱一明在該公司5月份的IPO招股說明書中做出了獎金承諾：讓渡7.679億股股票，用作員工激勵計畫。在上市首日股價上漲466%之後，這些股票市值高達56億美元（約439億元）。

這凸顯出隨著人工智能（AI）相關財富爆炸式成長，中國科技行業的格局正在發生轉變。朱一明還同意了10年持股限售期，這是又一個把自己與公司目標綁定的承諾。這在A股上市公司歷史上實屬罕見。

報道提及在全球科技公司難以留住精英工程師之際，企業創辦人必須日益努力在中國政府的優先事項與激烈的人才爭奪戰之間找到平衡。晶片製造競爭對手三星電子、SK海力士也發放獎金，有的員工可以拿到數十萬美元。

晚上十點，長鑫仍燈火通明。（元新聞）

獎金分十年發放

不過，長鑫科技的這筆獎金也有一些附加條件。根據招股說明書，獎金要三年後才會開始發放，而且要分十年發。該公司並未具體說明該激勵計畫是覆蓋部分還是全部員工。文件顯示，截至2025年底，該公司共有19,298名員工。

投資銀行香頌資本的董事沈萌表示﹕「這是一種新生現象」。沈萌又指出﹕「留住人才絕對是個關鍵因素。在當今高速成長的科技行業，沒有哪個創始人能夠單槍匹馬取得成功，而是需要大量頂尖人才。」

據報道長鑫科技沒有回覆尋求置評的電郵。

曾承諾長鑫賺錢前不支薪

朱一明屬於這樣一群中國億萬富翁。他們的財富與國家供應鏈安全息息相關。2018年，他從自己首個成功上市的企業兆易創新辭去高管職務，轉而領導長鑫科技並與合肥市政府展開合作。當時，他承諾在該價值數十億美元的項目實現盈利之前，不會領取一分錢的薪水。

2026年4月14日，圖為中國半導體企業長鑫長鑫存儲技術股份有限公司（CXMT）的標誌。（Reuters）

這次下注正在獲得回報。該公司現已成為中國最大、全球第四大DRAM晶片製造商，這種關鍵的存儲器組件為伺服器數據庫和AI工作負載提供動力。長鑫科技第一季度實現淨利潤248億元人民幣（37億美元）。

朱一明並非唯一一位做出財富再分配姿態的科技企業創始人。AI公司MiniMax（0100）背後的億萬富翁閆俊傑最近承諾，在公司實現AI領域的一個假設性里程碑之前，他將不領取任何薪酬，同時從個人名下撥出股份獎勵長期員工。韓國的內存巨頭們也在發放巨額獎金。

據報道這種慷慨背後的原因，是全球範圍內為留住研究人員和其他關鍵員工而展開的競爭。與中國同行的美國企業一樣，中國的AI和半導體公司也面臨著巨大的壓力，必須與競爭對手提供的員工期權池、合同和預算相抗衡。目前，該公司仍在努力追趕全球「三大巨頭」﹕三星電子、SK海力士和美光科技。

合肥市政府為股東之一

朱一明的員工股票轉讓也反映了長鑫科技所有權背後的現實情況。在IPO之前，合肥市政府通過當地國有平台合計持有超過30%的股份，而國家集成電路產業投資基金二期持有超過8%的股份。國家集成電路產業投資基金是一個由國家支持的龐大投資平台，旨在實現半導體自給自足。

與朱一明及國家更廣泛的收益相比，這筆員工股票獎金僅佔很小一部分。

沈萌在談到員工獎金時表示﹕「這些承諾能否真正兌現，以及兌現到何種程度，完全取決於這些承諾的約束力究竟有多強」。沈萌亦指出﹕「對於處於這一階段的創辦人來說，財富最終不過是一個數字 —— 有時甚至是一個會帶來負面影響的數字。」