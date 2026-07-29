馬斯克超級App夢達成　X平台變「銀行」　6厘存息碾壓全美！

馬斯克深耕數十年的「萬能超級App」願景終於落地！



從本周開始，馬斯克旗下社交平台X正式在美國推出X Money銀行服務。

簡單來說，X Money就是一款融合了微信支付+餘額寶雙重核心功能的一體化金融工具。

通過X Money，用戶無需離開X平台，即可完成存錢、P2P轉賬、付賬單、電匯、寄支票，並配套一張Visa借記卡與最高6厘的活期收益。

來源：X

從2022年440億美元收購Twitter、2023年更名為X、2025年1月牽手Visa、2026年6月底小範圍公測，到如今的全量開放給付費用戶。這距離馬斯克的「Everything App」又近了一步。

X Money是什麼？

X Money，是X平台推出的一項數字金融服務。

本質上就是內置於社交平台中的數字錢包和支付體系。

用戶可進行存錢轉賬

用戶可以通過X Money進行資金存儲、轉賬、收付款，並有望進一步接入消費支付、借記卡以及其他金融服務。

7月28日凌晨，XMoney官方賬號發出上線公告，文案寫着：「Your money, on the world's most powerful network.」

隨後列出的產品清單頗具衝擊力。

其中，用戶存款最高可享6厘的年化收益率，高於美國多數高收益儲蓄賬戶約4厘至5厘的利率，也明顯高於傳統大型銀行接近零利率的存款賬戶。

不過，X本身不持有銀行牌照。

用戶存款實際由合作機構 Cross River Bank（新澤西州持牌銀行、FDIC成員）託管。

X側主體是X Payments LLC，它是一家支付與貨幣轉移公司，本身不受聯邦存款保險。

馬斯克本人隨後也轉發帖子，回覆了四個字——「This is money」。

上月底開放予少數用戶測試

X Money自6月底起僅開放少數Premium+用戶測試，如今已全面向美國所有的Premium和Premium+用戶推出。

根據X公布的方案，Premium+訂閲用戶可直接享有最高收益率；Premium用戶則需符合包括薪資直接存入等條件，才能獲得相應利率。

而X提供的存款利率都是浮動利率，隨時可能發生變化。

Cross River Bank指出，X Money是美國首個建立於社交平台、同時提供政府存款保險保障的銀行服務平台。

隨着X Money的正式上線，X將憑藉龐大的用戶基礎，與PayPal旗下Venmo、Block旗下Cash App、SoFi等成熟數字支付平台展開競爭。

「萬能超級App」路線越來越清晰從支付、到金融賬戶，未來甚至可能加入股票交易、保險或加密貨幣服務，X正在複製微信、支付寶這類超級App模式。

但X Money距離真正成為美國版支付寶還有很長距離——美國金融監管更加嚴格，用戶支付習慣已經被PayPal、Cash App、Apple Pay等培養。

銀行業務需要大量合規投入，但不可否認的是：X Money是馬斯克「Everything App」戰略中非常關鍵的一步。

而在此前，這項服務已經引起了美國國會關注。

2025年4月8日，美國華盛頓特區國會山，代表馬薩諸塞州的民主黨參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 。（Reuters）

民主黨參議員十問馬斯克

今年4月，美國參議院銀行委員會資深民主黨議員沃倫致信馬斯克，列出了十多個問題。

她指出，Cross River Bank過去曾因貸款業務問題遭美國聯邦存款保險公司採取執法行動，因此對X Money的營運模式及風險管理提出質疑。

同時，在聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%的背景下，X Money及合作銀行打算通過何種風險投資、數據貨幣化活動或營銷噱頭才能支付6%的收益率。

此次X Money的上線，是馬斯克跨越二十餘年的金融夢想落地。

1999年，馬斯克創立了金融科技公司X.com，後續企業併入PayPal，成為全球支付賽道的早期先行者。

2022年收購推特後，馬斯克將其更名為X平台，同時回購X.com核心域名，只為落地「萬能超級App」的終極佈局。

馬斯克曾多次公開表態，希望把X打造成媲美中國微信的全場景生態平台，不再侷限於資訊、社交互動，而覆蓋支付、理財、消費等諸多生活場景。

未來，馬斯克這一步如果走穩了，將X轉型為社交+金融的綜合服務平台，可能會改變美國網路金融格局。