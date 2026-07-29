美股｜道指早段挫逾800點　納指跌逾1%　油價飆逾7%

市場等待美國聯儲局議息結果，而晶片股繼續承壓。美股周三（7月29日）早段下跌。道指最新跌逾800點，納指挫逾1%。另外，因應伊朗向美軍駐約旦基地發射導彈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 揚言報復，國際油價再度急漲上揚，最新升逾7%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月29日

【22:51】Nvidia跌逾2%

道指最新報51,931點，跌815點或1.55%；納指最新報24,614點，跌262點或1.06%；標普500指數現報7,368點，跌59點或0.81%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌2.66%；將於盤後公布業績的微軟（Microsoft）和Meta個別發展，微軟現升0.16%、Meta則跌0.83%。也於本周公布季績的Amazon股價現跌1.44%，蘋果則升0.26%。

另外，福特汽車（Ford Motor）股價上漲5.05%，此前該公司第二次上調年度獲利預測。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【22:44】油價升逾7% Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶85.12美元，升5.86美元或7.39%。倫敦布蘭特期油每桶報90.25美元，漲 6.16美元或7.33%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,991.88美元、24小時內約升1%。