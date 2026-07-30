韓股大時代｜韓政府出招　限散戶參與槓桿ETF　海力士2倍再跌5%

韓股股市近日受到晶片股下瀉拖累，在周二（28日）及周三（29日）均大幅下挫，兩日內合共錄得16%跌幅。為穩定市場，韓國監管機構於周三舉行緊急會議，商討穩定市場措施。據《彭博》報道，韓國承諾採取更多措施穩定股市，並限制散戶投資者參與槓桿ETF。此前韓國股市暴跌，令投資者持倉市值蒸發數十億美元。



雖然當局開會後公布限制散戶參與槓桿ETF等措施，惟今日（30日）韓股早段走勢仍偏軟，一度失守5600點，最新報5670點，升0.12%。台股則變動不大，日股則反彈逾1,200點。

個股方面，SK海力士延續跌勢，最新報137.2萬韓圜，跌2.1%。

至於在香港掛牌的XL二南方海力士（7709）早段仍下挫，最新報30.98元，跌5.3%。

資料圖片：韓國副總理兼財政經濟部長官具潤哲。（影片截圖）

韓財長主持緊急會議

緊急會議由韓國財政部長具潤哲主持，該國所有主要金融監管部門負責人出席。會後，政府於周三晚間在聲明中公佈了一系列措施。

韓國企劃財政部在聲明中表示﹕「與會者一致認為，單一股票槓桿產品的集中交易加劇了市場波動，並承諾迅速、果斷地作出應對」。

聲明稱，當局計劃限制散戶參與槓桿ETF，包括規定此類產品在投資者整體投資組合中的最高佔比，並提高交易成本。

擬限散戶參與槓桿ETF

聲明還表示﹕「當局將參考香港靈活槓桿制度等海外先例，推動建立法律依據，允許監管機構採取緊急穩市措施」。韓國政府還將維持最高級別的戒備，對市場進行全天候監控。

三星電子和SK海力士等晶片製造商股價劇烈波動並波及整體市場，引發韓國股市大幅拋售。（Getty Images）

當局表示將立即推進這些追加措施，但未透露散戶投資上限的具體額度，也未說明交易成本將提高多少。

韓國股市今年早些時候曾受人工智能和晶片需求樂觀情緒推動，成為全球表現最佳的股票市場。此後，三星電子和SK海力士等晶片製造商股價劇烈波動並波及整體市場，引發韓國股市大幅拋售。

韓國Kospi指數較6月高點已暴跌約40%。SK海力士周三公佈的業績弱於預期後，加劇了市場跌勢。此番下跌導致韓國股市連續第二個交易日觸發全市場熔斷機制。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

在周三較早時間，韓國國會就此舉行多場聽證會。韓國議員認為，5月在國內推出的單一股票槓桿ETF放大了市場波動，導致韓國股市的波動程度顯著高於全球其他市場。

具潤哲在聽證會上致歉，並承認有關部門本應在產品推出前進行更審慎的評估。

韓國會議員批股市已成賭場

反對黨議員質疑，在資產管理行業普遍存有擔憂的情況下，這些產品為何仍以不同尋常的速度推出。他們稱，官員將推高股價置於市場穩定之上。

國民力量黨議員Lee Jongwook在聽證會上對具潤哲表示：「這個國家已經變成了賭場。這類產品根本不應該獲准進入市場。我認為這是一次政策失敗。」