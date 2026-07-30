陽明山莊發展商｜僑福傳拖欠5千萬人幣利息　去年完成73億再融資

據《彭博》引述知情人士報道，在再融資不到一年後，港島區豪宅陽明山莊的發展商僑福集團，以其北京地標性資產作抵押的9.4億美元（約73億元）貸款發生了利息拖欠。



報道引述消息人士指出，僑福未能在6月初按時支付5,000萬元人民幣（740萬美元）的利息。由於事未公開，知情人士要求匿名。他們還說，這筆貸款既有人民幣計價部分，也有美元計價部分。

貸款以北京項目抵押

該公司去年12月獲得的這筆貸款，以位於北京朝陽區的僑福芳草地綜合體作為抵押，是就一筆規模相同、曾短暫展期兩次的貸款進行的再融資。知情人士稱，雖然銀行保留了宣布貸款違約的權利，但目前還沒有銀行這樣做。

僑福最新的債務困境，凸顯了中國這幾年的房地產危機持續影響著在其境內有項目的開發商。未能按時付息使得僑福難以找到其他融資渠道，而提供貸款的銀行也突然不得不設法確保能夠收回貸款。

傳曾向私募信貸機構尋協助

知情人士中的兩位稱，僑福曾嘗試找一家私募信貸機構幫忙付息，但該機構要求提供讓其能優先於其他銀行獲得償還的結構。他們補充說，這項需要所有現有銀行一致同意的提議遭到了台灣板信銀行拒絕。

僑福未回應置評請求。

板信銀行在回覆《彭博》問詢時表示，它拒絕這樣做，是為了維護銀團銀行的權益，並希望借款人處置抵押資產，而不是展期或引入優於銀團銀行債權的外部融資。