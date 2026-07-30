美股｜道指早段曾升逾500點　納指最新飆逾2%　微軟升15%

美股周四（7月30日）早段造好，微軟（Microsoft）的理想業績預測，緩解市場對科企大規模投資人工智能（AI）的憂慮。道指早段曾漲逾500點，目前升幅收窄。納指則飆逾2%，標指仍升逾1%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月30日

【22:50】Meta跌逾9% Amazon升逾4%

道指最新報51,800點，升206點或0.40%；納指最新報25,028點，升585點或2.40%；標普500指數現報7,397點，漲81點或1.11%。

重磅科技股方面，微軟（Microsoft）股價現升15.36%，暫為升幅最大道指成份股 ；同於前一天公布業績的Meta則跌9.16%。Amazon及蘋果公司（Apple）將於盤後公布財報，Amazon現升4.70%，蘋果股價跌1.79%。AI晶片龍頭Nvidia現漲2.82%。

另外，晶片製造商高通（Qualcomm）股價跌3.49%，該公司對第四季的獲利預測低於預期。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

【22:47】油價微跌 Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶84.21美元，跌0.25美元或0.30%。倫敦布蘭特期油每桶報89.84美元，跌0.90 美元或0.99%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$64,712.88美元、24小時內約升1%。