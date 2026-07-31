韓股大時代｜多重消息利好！　韓股初段反彈13%　SK海力士飆27%

美股周四人工能相關板塊大反攻，其中焦點晶片及存儲股吐氣揚眉，美光科技(Micron)及英特爾分別大升18.3%及11.4%，而SK海力士及台積電的ADR分別大升17.5%及7.6%。

韓股周五開市延續強勁升勢，韓國KOSPI指數盤初漲幅一度達到13%。而SK海力士更飆27%。

2026年6月29日，韓國首爾，總統李在明（中）在青瓦台出席政府三大大型專案發布會後，與三星電子會長李在鎔（右）和SK集團會長崔泰源（左）握手。（Reuters）

崔泰源首次以個人身份買股

消息方面有不少利好韓股。據市場最新消息，SK集團會長崔泰源周四(30日)在韓股市場買入3,620股。這是他首次以個人身份投資自家公司。

另外，韓國股市近期持續下跌，在大約1個月時間累跌約4成，政府在周三（29日）亦舉行緊急會議，商討穩定市場對策。據《韓聯社》，韓國交易所於當日內部檢查了臨時禁止沽空交易和縮小價格限制（當前為30%）的技術可行性及系統所需時間，以應對近期股市劇烈波動。知情人士稱「僅確認了技術上可行」，並非以實施為前提，而是在審查可用應急手段過程中的一項排查。

此外，摩根大通表示，槓桿ETF平倉已完成，已大致正常，以韓國為標的的槓桿ETF資產規模已由6月底的500億美元回落至170億美元，而且，先前流入這些產品的熱錢近日已停滯，未有太多逢低吸納， 帶動VKOSPI與VIX的比率開始回落。