美股｜蘋果盤後大跌6.43%　業績指引不及預期

蘋果盤後大跌6.43%，報312美元。蘋果公布截至2026年6月27日的公司第三財季，營收按年增長約16%至1094.2億美元，略高於分析師預期，每股收益按年增長約29%至2.02美元，較分析師預期高將近7%。蘋果首席財務官Kevan Parekh稱，第三財季的EPS和運營現金流均創公司史上同期新高。

分業務看，蘋果硬件產品的總體表現強於預期，尤其是Mac的收入較分析師預期高約20%，iPhone收入按年增長將近22%、略高於分析師預期，但iPad收入較預期低約10%，可穿戴設備基本持平預期。

貢獻蘋果將近三成營收的服務業務營收按年增長12%至307.4億美元，較分析師預期低將近2%，按年增速較前一財季的16%放緩，且按月下降近0.8%，結束了持續三年多來創單季服務收入新高之勢。

地區市場方面，在最受關注的大中華區，蘋果錄得營收188.2億美元，較分析師預期低將近4%，按年增長放緩至22%，並未如預期的那樣增速大致持平前一財季。

蘋果首席財務官凱文·帕雷克表示，預計截至9月的第四財季營收增速為9%至11%。這相較市場預期的12.1%出現較大偏差。公司預計第四季度毛利率介於47%至48%之間。