美股｜中概股血流成河　富途曾跌12%　騰訊ADR換算價跌穿600港元

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-25 03:37

美股周三震盪，一眾中概股科技齊齊遭洗倉。騰訊ADR換算價為593.67港元，跌破600港元。騰訊音樂（TME）更曾大跌25%，低見23.82美元。其他熱門中概股富途、百度，拼多多以及即將在港上市的嗶哩嗶哩分別錄得近一成跌幅。或與美國證券交易委員會周三宣佈一項將不遵守美國審計標準的外國公司從美國證券交易所除牌的措施有關。

美股騰訊ADR（TCEHY）跌5.35%，盤中最低報價76.6美元，ADR換算價為593.67港元，跌破600港元。儘管騰訊周三剛公佈第四季亮眼業績，Non-IFRS純利升30%，收入增長26%。仍然難挽回頹勢。

美股一眾熱門中概股大跌，富途控股一度跌12%，報101.12美元，是一個月低位；拼多多跌9.89%，報122.6美元，創三個月新低。蔚來汽車跌10%，低見37美元。

騰訊ADR換算價為593.67港元，跌破600港元。

正在港招股即將二次上市的嗶哩嗶哩美股（BILI）暴跌9.4%，低見96美元，創一個月新低。剛完成二次上市的百度美股（BIDU）跌8%，報240美元，創10日低位。

路透社報道，美國證券交易委員會SEC周三在一份聲明中說，根據修正案將要求公司向SEC證明自己不是外國政府實體所擁有或控制，並要求披露有關審計安排和政府影響的信息。該機構通過“臨時最終修正案”快速遵從該規則，但正在就確定不符合標準的公司的流程尋求公眾意見。

美國前總統特朗普（Donald Trump）於12月簽署了《外資企業問責法案》，旨在將連續三年不遵守美國審計標準的中國公司，按規定從美國交易所中剔除，被視爲針對中國公司。