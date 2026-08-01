香港十大富豪、阿里巴巴主席蔡崇信離婚　變動不涉出售阿里股份

香港十大富豪之一、阿里巴巴（9988）主席蔡崇信與妻子吳明華結束30年婚姻。 據了解，此次變動不涉及任何出售阿里股份的計劃，蔡崇信繼續擔任該集團主席。



據《福布斯》公布2026年度香港50大富豪，蔡崇信以142億美元（約1,107億港元）身家位列香港富豪榜第8位。



蔡崇信以142億美元身家位列香港富豪榜第8。(資料圖片)

決定基於彼此尊重共同作出

蔡崇信離婚消息起初由《紐約郵報》報道，報道稱吳明華與蔡崇信決定友好結束近30年婚姻，這一決定由雙方基於彼此尊重而共同作出。

現年62歲的蔡崇信與60歲的吳明華於1996年10月在紐約市結婚。他目前居住在香港，而她居住在美國。在近三十年的婚姻期間，兩人取得令人矚目的商業與慈善成就。

變動不涉及任何出售阿里股份

這對夫妻的代表向媒體表示，多年來，兩人已經逐漸演變為夥伴關係，共同撫育子女、經營事業。雙方離婚基於友好協商，未來將繼續保持牢固的夥伴關係。蔡崇信與吳明華仍將堅定地投入他們現有的公益及社區工作。雙方將始終以家人、事業及社區的最佳利益為出發點，以真摯的夥伴身份攜手同行。

據了解，此次變動不涉及任何出售阿里巴巴股份的計劃，蔡崇信繼續擔任阿里巴巴集團主席。

另外，該代表談及布魯克林籃網隊、紐約自由人隊及其控股公司布魯克林體育娛樂的運營不會受到此次變動的影響。