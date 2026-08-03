韓股7月暴瀉22%　憂生意外　韓警方加強巡首爾「華爾街」多座橋樑

韓國股市於7月份大跌逾2成，加上不少當地投資者透過槓桿方式進行投資，面臨的損失更大，甚至引起對社會帶來衝擊的憂慮。綜合韓國《中央日報》等媒體消息，韓國官方為了應對股市暴跌可能出現的意外狀況，下令加強巡邏首爾漢江27座主要橋樑，以及金融區附近的公園、漢江公園等，尤其證券公司聚集的汝矣島地區更成為重點防護區。汝矣島及附近的漢江大橋、汝矣島公園等，很久以前就常和投資失敗造成的危機狀況連在一起，因此韓國員警在汝矣島地區安排了專門的救援人力。



首爾市相關部門在連通汝矣島的麻浦大橋、元曉大橋等漢江主要橋樑上增設預警，並設置SOS直通緊急電話；在汝矣島與漢江公園一帶導入搭載熱感應與AI自動追蹤功能的智慧巡邏機器人與無人機等防護措施；警方與消防救援人員增派專責人力與救生艇，執行24小時水面巡邏與快速救援任務，以降低股市暴跌可能引發的社會風險。

韓國綜合指數7月累跌22.19%，月跌幅僅次於1997年10月創下的27.2%歷史紀錄。（Getty Images）

韓股上月累跌逾22%

韓國綜合指數7月累跌22.19%，月跌幅僅次於1997年10月創下的27.2%歷史紀錄，同時已較6月峰值回落近30%。韓國各大網路論壇湧現大量哀歎聲，有網民形容：「午餐時間以前大家會一起吃飯的同事，現在卻獨自安靜地消失去吃飯。」原本又笑又鬧熱絡聊天的同事突然變得沉默，甚至有人開始詢問銀行「房子能否抵押貸款」。由於擔心投資失利引發極端事件，韓國警方緊急提高警戒。

此外當地股市大幅下挫，亦引發出政治風暴。據《中央日報》報道，韓國總統辦公室政策室長金容範因涉嫌推動與單隻半導體股票掛鉤的槓桿ETF上市，被指控涉嫌濫用職權、強迫以及妨礙業務，相關刑事舉報已正式提交。這些單股槓桿ETF被認爲加劇了市場波動，並導致投資者遭受數十億美元損失。

隨著韓股暴跌，韓國各大網路論壇湧現大量哀歎聲。（Getty Images）

由反對黨國民力量黨支持的保守派前首爾市議員李鍾培（Lee Jong-bae）表示，他已於周一（3日）通過政府的在線請願系統向最高檢察廳提交了針對金容範的刑事訴訟。

反對黨市議員對金容範提刑事起訴

李鍾培認爲，金容範實際上曾指示金融監管部門考慮推出與單隻芯片股票掛鉤的槓桿ETF產品。李鍾培還聲稱，韓國金融委員會（FSC）自1月份以來一直在內部審查一項計劃，旨在第二季度建立必要的監管框架和體系，然後在下半年推出這些產品。李鍾培表示：「如果沒有金容範的指示，金融監管部門不會在選舉前夕、不顧市場嚴重風險警告，倉促推出與單隻半導體股票掛鉤的槓桿ETF。」

在上周三（29日）汝矣島國會大廈前出現逾30座白色「弔唁花圈」，挽聯上寫有「投資者保護只是嘴上說說？」、「廢除單一股票槓桿ETF」及「用選票報復你們」等標語。

這場由當地個人投資者團體「為股票市場正常化之集會」發起的抗議活動，將矛頭直指與三星電子及SK海力士等半導體巨頭掛鉤的單一股票槓桿交易所買賣基金（ETF）產品。抗議者認為，高槓桿金融工具在市場劇烈波動中放大了損失，加速個人投資者財富縮水，並指責監管機構未能有效保護投資者。