美股｜道指早段曾升逾700點　納指最新漲1.7%　紐約期油挫逾6%

撰文：蕭通
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中東緊張局勢呈緩和跡象，刺激原油價格下跌。美股周一（8月3日）早段造好，道指最多曾漲逾700點，目前升幅略有收窄，仍與納指、標指漲逾1%。另外，油價下跌，紐約期油最新跌逾6%。

圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

【22:55】Amazon曾升4.8%　市值首度突破3萬億美元

道指最新報53,050點，升565點或1.08%；納指最新報25,811點，升437點或1.72%；標普500指數現報7,574點，漲84點或1.13%。

重磅科技股方面，亞馬遜(Amazon）股價曾漲4.8%，市值首度突破3萬億美元大關。AI晶片龍頭Nvidia現漲2.68%、微軟（Microsoft）升3.98%、蘋果公司（Apple）則跌1.15%。

另外，路透社報道，美光科技 (Micron Technology） 考慮在北京建造第二家記憶體晶片工廠，股價現升0.28%。

【22:49】布油跌5%　Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶79.39美元，跌5.28美元或6.24%。倫敦布蘭特期油每桶報 83.54美元，跌4.39美元或4.99%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$63,629.46美元、24小時內約升1%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）
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