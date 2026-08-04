Shein據報8月中啟動IPO　估值或介乎300億美元至400億美元｜新股

內地快時尚電商Shein（希音）早前已通過上市聆訊。《路透》引述消息人士報道，該公司最快於8月中在香港啟動IPO，目標估值介乎300億至400億美元（約2,340億至3,120億港元）。



消息人士表示，Shein上周已展開上市前投資者推介活動，招股工作最快於本月中至下旬啟動。若最終以300億至400億美元估值上市，將較2022年高峰時的982億美元估值大幅回落，亦低於2023年及2024年私募融資時的640億美元估值。

報道提到，消息人士指出，最終估值及上市時間表尚未落實，仍可能因應投資者反應而調整。

Shein至今未有公開披露集資規模、招股價及具體上市日期。

圖為2023年11月，Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（Getty）

另一方面，據《彭博》日前引述知情人士透露，Shein正在考慮降低後期投資者的投資成本，這些投資者是在公司估值高達640億美元時入場，因為這家快時尚零售商正準備以低得多的估值在香港上市。

上市估值約為400億美元

報道引述不願具名的知情人士表示，該公司可能會向 Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者提供現金支付，和額外的免費B類股票組合。知情人士稱，此舉將有助於將這些投資者的成本基準降至約400億美元的估值水平，從而使其與計劃中的首次公開募股（IPO）估值更為一致。

知情人士表示，相關方案仍在考慮中，尚未做出最終決定。他們補充道，向這些投資者支付的現金金額及發放的額外股票數量，將取決於 Shein在IPO中獲得的最終估值。

據報道Shein的一位代表未回應置評請求。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

此外初步招股文件顯示，該公司旗下美國業務正接受聯邦貿易委員會（FTC）的調查，惟未有說明FTC正在調查的具體內容。

Shein指出正在積極配合FTC的調查，儘管有可能與FTC就調查達成和解，但目前無法預測調查的可能結果和時間。無論最終是否達成和解，調查結果都可能需要公司支付巨額款項，這可能會對集團的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。