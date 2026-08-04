生意好呀!　香港6月零售額升4.6%連升14個月　珠寶首飾增幅達2成

本港零售額連升14個月。政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為315億元，按年上升4.6%；扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升2.3%。累計而言，今年上半年零售銷售總額按年上升9.6%。



本月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.4%，估計為30億元，按年上升11.6%，與去年上半年比較則升27.7%。扣除其間價格變動後，今年六月貨值按年上升2.3%，與去年上半相比，就升7.2%。



香港6月零售額按年升4.6% ，連升14個月。（資料圖片）

珠寶首飾類別上升最多

按零售商主要類別的高至低分析，今年六月與上年六月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升20.1%。其餘由高至低為：未分類消費品（銷貨價值上升9.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.5%）；服裝（上升0.8%）；藥物及化妝品（上升0.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.3%）；傢具及固定裝置（上升5.1%）；書報、文具及禮品（上升2.6%）；以及眼鏡店（上升2.1%）。

不過，今年六月與往年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.1%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌4.2%）；汽車及汽車零件（下跌4.3%）；燃料（下跌15.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.4%）；以及中藥（下跌4.9%）。

經季節性調整，今年第二季與第一季比較，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.0%，總銷貨數量的臨時估計則下跌2.6%。

訪港旅客增加 支持零售業表現

政府發言人表示，最新零售銷售數據顯示，相關行業持續保持正面發展勢頭。零售業總銷貨價值在六月已連續第十四個月錄得增長，當月按年上升4.6%。隨着經濟持續擴張、本地收入上升以及訪港旅客穩定增加，預期將會支持零售業務表現。然而，外部不確定性仍構成下行風險。政府將繼續密切監察外圍環境變化對本地消費市場潛在的影響。