美股｜道指升幅擴至1000點　納指漲逾2.7%　SpaceX飆8%

美伊傳將就霍爾木茲海峽重開達成協議，加上受美國重工品牌 Caterpillar，以及AI數據分析軟件公司Palantir的強勁業績提振， 美股周二（8月4日）早段造好，三大指數同漲逾1%。其後升幅擴大，道指目前升1,000點，納指飆逾2.7%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月5日

【02:32】Palantir飆3成 AMD飆17%

道指最新報54,179點，升1,000點或1.88%；納指最新報26,627點，升713點或2.75%；標普500指數現報7,747點，漲146點或1.93%。

其中，Palantir漲29.68%、AMD飆17.83%、Sandisk漲11.32%、Intel升10.26%。將於收盤後公布季績的SpaceX最新升逾8%。

本港時間8月4日

【22:51】Nvidia微軟漲逾1.5%

道指最新報53,956點，升778點或1.46%；納指最新報26,323點，升409點或1.58%；標普500指數現報7,682點，漲82點或1.08%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現漲1.73%、微軟（Microsoft）升1.65%、蘋果公司（Apple）升0.87%。Amazon現跌2.43%，暫為跌幅最大道指成份股。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【22:51】油價約跌4% Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶76.71美元，跌3.63美元或4.52%。倫敦布蘭特期油每桶報80.45美元，跌3.32美元或3.96%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$64,010.54美元、24小時內變動不大。