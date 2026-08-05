近30年與日本攜手托日圓　美財長貝森特︰圓匯弱亞幣或競相貶值

美國及日本政府日前聯手入市買日圓，為自1998年以來首次攜手支持日圓堅價。據《彭博》美國財政部長斯科特·貝森特表示，日圓疲軟加劇了日本的通脹問題，並增加了亞洲貨幣普遍貶值的風險。他同時重申，美國支持穩定日圓匯率的努力。



貝森特周二接受CNBC採訪時說﹕「日圓所處的價位可能引發其他問題，或導致競爭性貶值，這是不健康的」。他又指出﹕「日圓穩定不僅對美國很重要，對整個亞洲地區也非常重要。」

日圓早前跌至近40年低位

幾天前，美國與日本聯手入市干預以支撐日圓。此前數周，日圓兌美元一度跌至40年來最低水平。

2017年6月1日，圖為一張日圓紙幣。（Reuters）

當被問及美國是否會進一步干預時，貝森特表示，正與東京方面「保持密切聯繫」，稱「我們將採取一切必要措施，以既有助於美國經濟和美國納稅人，又能穩定全球經濟的方式支持日本。」

貝森特表示，日本部分通脹「問題」源於日圓疲軟的傳導效應，因為日圓貶值推高了日本的能源成本。他還指出，「如果日圓大幅走弱，其他貨幣也會隨之貶值。我們已經看到韓圜出現過度波動。許多人認為人民幣被低估。」

稱扭轉匯市走勢仍靠政策

貝森特在出任財政部長前擁有數十年的對沖基金從業經歷，長期專注於外匯市場。他表示，匯市干預可以「向市場釋放信號」，但最終扭轉匯率走勢的還是政策。貝森特稱，日本首相高市早苗領導的政府正「朝著財政紀律的方向邁進」，包括實現基本預算盈餘。

當被問及穩定日圓是否需要日本央行加息時，貝森特表示，他不會「預判」日本央行應該採取什麼行動。他說，自己與日本央行行長植田和男相識已有15年，「我相信他會採取必要行動」。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

貝森特說：「干預之後還需要政策跟進，我非常有信心我們將會看到這一點。」

上周五舉行內閣會議期間，一張貝森特記事本的照片顯示，買入日圓被列入待辦事項。談及此事時，貝森特暗示，這是有意向市場釋放信號。他表示﹕「我只是想確保所有從我肩後查看內容的記者也知道『JPY』是日圓的貨幣代碼」。

圖為2026年7月31日，美國財長貝森特在大衛營出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

有報導稱，美國在上周五的匯市干預中動用歐元買入日圓。對此，貝森特表示，美方與歐洲夥伴「保持密切聯繫」，其中包括歐洲央行和一些國家的財政部長。

貝森特說道﹕「我向他們保證，這只是對我國儲備資產的重新配置」。他還表示，歐元「在我看來更接近均衡價格」，當前真正的問題是「日圓處於顯著低估的狀態」。

市場人士關注能否突破155

另一方面，日本與美國歷史性的聯合干預，正使市場焦點轉向日圓兌美元能否升破155這一關卡；策略師認為，這將檢驗本輪日圓漲勢能否走下去的關鍵。

這一價位的重要性遠超過一般技術面指標。日本4月和5月的干預行動，一度將美元兌日圓匯率壓低至155附近，之後重拾升勢，進一步印證了官方行動僅是爭取時間的看法。如今，投資人正在評估，如果美元兌日圓能夠明確跌破155，是否意味著市場結構已經轉變。

日本旅遊・日本旅行・日本自由行・日本經濟・日本旅遊業・日本消費・東京・築地：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

隨著日、美聯手支撐日圓，力度之大數十年來未見。兩國自1998年以來首度協同行動買進日圓，推動日圓兌美元匯率從接近164的40年低點反彈5%，兩國政府均表示，如有必要，準備再次聯手干預。

美銀證券日本外匯及利率首席策略師Shusuke Yamada在接受《彭博電視》採訪時表示，這一次，當局決心真正突破155這個關鍵價位。如果最後仍無法突破該水準，市場將認定，當局已經用盡所有政策工具。

Shusuke Yamada表示，若美元兌日圓持續跌破155，市場動態可能出現轉變。隨著既有美元買盤逐漸被消化，美元需求可能減弱；一旦匯價跌破近期交易區間，日本出口商及其他投資人可能加大美元賣盤。他在一份報告中寫道，在這種情況下，美元兌日圓的市場動能，可能由逢低買進，轉向逢高賣出。