不滿投資者交流內容被洩叫停融資　DeepSeek據報重啟計劃籌500億

據內地傳媒《財經雜誌》引述，多名交易人士透露，大模型公司DeepSeek重啟了第二輪融資，本輪計劃募資500億元（人民幣‧下同），投前估值約5,000億元，並計畫將在8月下旬完成簽約。



多位投資者提到，DeepSeek第二輪融資至少在7月中旬就已開啟，但在7月底突然暫停，當時一些談判候補名單上的投資者被告知簽署融資協議的計劃暫緩。

幻方量化由梁文鋒創立，是中國量化投資領域的頭部機構。（視覺中國）

早前傳叫停新一輪融資

有媒體7月26日表示，DeepSeek暫停第二輪融資，其中一個原因是DeepSeek創辦人梁文鋒對網上廣泛流傳的言論感到不滿，這些消息主要圍繞疑似洩露的「面向投資者的會議實錄」。

DeepSeek和正在談判桌上的投資人們希望這次融資在重啟後能低調進行。目前，一些此前積極接觸的投資機構表示，他們還沒有接到DeepSeek重啟融資的消息，通道仍處在暫緩狀態。

早前有報道指出，在融資期間，梁文鋒和投資者進行了一場近4小時的交流會。

與投資者交流4小時

在4小時的交流中，梁文鋒圍繞公司初心與願景、開源戰略、API 定價邏輯、AGI 技術路線圖、組織管理、算力差距、國產算力替代、行業終局展望八大主題，系統闡述了 DeepSeek 的底層思考與戰略判斷。

綜合《第一財經》、自媒體《財通社》、《騰訊科技》、《IT之家》等梳理，梁文鋒表示，公司成立的初衷並非為了賺錢或上市，最初的幾十個人如果抱着這樣的想法就不會加入。他認為，公司是懷着對世界的善意來做這件事，覺得這是對人類有用的、金錢以外的事情。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

梁文鋒引用Jack Welch，美國通用電氣（GE）前董事長兼CEO，被譽為「全球第一CEO」）的觀點指出，管理大公司靠的不是規章制度而是願景。DeepSeek是「願景驅動」的，甚至沒有成文的願景，願景體現在做事的方法和對待世界的態度里。他強調，公司並非按照商業利益最大化的方式來運作。在他看來，DeepSeek是一群平凡的人在做不平凡的事情——公司兩年前成立時既沒有很多錢、沒有很多卡，也沒有知名度和號召力。

開源最強模型 只賺合理利潤

梁文鋒明確表示，DeepSeek最強的模型也會開源，因為看不到閉源的好處。他認為在AI領域，開源與商業化沒有衝突，AI市場足夠大，可能佔人類GDP的10%，不可能獨佔。「你越克制，越有可能做成這件事」。

關於API定價，梁文鋒披露了「十個月收回成本」的定價邏輯——按十個月收回設備成本來定價，相當於六倍利潤。他強調這不是利潤最大化的定價，因為如果價格再翻一倍，token消耗量不會有明顯變化。此前公司曾將DDCP模型價格降至四分之一，團隊群里很多人歡呼。梁文鋒表示，API定價仍有降價空間。

近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

不求成為下一個字節騰訊 不會要求員工長期加班

其中談到對於成為下一代超級應用的可能性，梁文鋒表示，DeepSeek並不希望成為「下一個字節」或「下一個騰訊」。他認為，當前爭奪C端流量或To B收入並不是公司最關注的問題，內部重點仍是AGI技術路線和突破。

梁文鋒還提到，DeepSeek在2025年春節期間受到廣泛關注並不在公司原本規劃中，公司此前並沒有以市場爆發作為主要目標。

在組織管理方面，梁文鋒表示，保持團隊穩定性是DeepSeek當前最重要的事情之一。他認為，穩定的研發團隊是實現長期目標的基礎。他介紹，DeepSeek的組織方式結合自上而下的任務安排和自下而上的探索機制。員工部分時間用於完成公司重點方向，另一部分時間可以自主研究感興趣的技術問題。

梁文鋒表示，DeepSeek通常不會要求員工長期加班，因為AI研究需要相對寬鬆的環境，同時公司也保持高度聚焦，不會試圖快速補齊所有產品功能。

團隊穩定是唯一核心利

梁文鋒表示，團隊穩定性是公司最大的核心利益，甚至是唯一的核心利益。只要團隊不走，就一定能做成AGI，只是早晚問題。他認為錢和資源都不是問題，其他最多導致晚半年或一年，但不會做不出來。

梁文鋒指出，隨着近期融資完成，團隊穩定性風險得到了較大緩解，員工拿到的期權較多、金額較大。DeepSeek的人才流動在同行中一直較少。

deepseek logo（depseek）

中國AI落後美國12至18個月 差距在資源不在人

梁文鋒認為，中美AI的差距主要在資源（算力）上，人上面差距不大。國內人才不缺，而且基數大，每年都有大量人才補充。人才的差距本質上也是因為算力差距——算力少，能做的實驗就少。

他透露DeepSeek目前約有兩萬張H100等效算力，大部分是最近一兩個月剛到。公司正在非常激進地擴充算力，在合理價格範圍內能買多少卡就買多少卡。梁文鋒表示，中國落後美國約12到18個月，但只用了美國二十分之一的算力做出了現在的成果。