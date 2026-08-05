港7月PMI降至51　中東戰事打擊出口銷售　企業對未來一年前景悲觀

隨着產出增長創5個月高位，香港私營經濟於7月穩健向好。標普全球公布，7月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，從上月52降至51，處於50持平線之上，反映營商環境連續3月好轉，惟景氣提升溫和。



整體訂單維持升勢

標普表示，PMI指數輕微回落，多少反映香港私營企業的訂單增長減慢，擴張速度遠低於中東戰爭前夕，整體溫和。受訪業者透露，公司月內多辦了宣傳活動、強化客戶信心，並推出具有競爭力的價格策略，藉以刺激銷量，但本地經濟放緩，對整體訂單增長構成壓力。至於來自中國內地的巿場需求，其擴張速度與6月持平，屬於明顯，但7月新增的出口業務，卻於連升3月後，未見升跌變化。不過，整體訂單依然維持升勢，支撐企業進一步擴充業務，增產幅度為3月以來最高。

企業新接訂單連升3個月

雖然出口需求未見升跌，整體訂單增長遜於6月，但企業新接的訂單量仍連升3月。整體投入成本和產出售價的升幅同時收窄，通脹壓力降溫，惟需求增長放緩，企業於是縮減採購、精簡庫存，甚至縮編節流，職位減幅更是2023年8月以來最大。對於未來一年經營前景，企業較上月看淡，尤其是本地經濟的景氣展望，業者更明言憂慮。

採購活動減少，數量跌幅是去年9月以來最顯著，業者較常認為需求放緩，企業於是緊縮採購。在此情況下，受訪公司努力精簡庫存，因此前期庫存水平下降。此外，供應商已連續3個月延長交付，惟倒退表現比6月溫和。

最新調查資料又指，香港私營經濟的通脹壓力持續降溫。基礎數據顯示，採購價格的升幅高於6月，但薪酬成本卻只微升，為5個月最小。踏入第三季度，企業加價的幅度比上月收窄，走勢與整體成本相符，升幅創4個月最小，僅算溫和，當中更有多家公司表示，為刺激銷量而減價銷售。當評估未來一年業務前景時，企業在7月顯得比上月悲觀。不少公司對本地經濟和高通脹表示擔憂，所以看淡後巿。

營商環境續好轉

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，香港營商環境續於2026年下半年初好轉，產出增長為3月以來最快。不過，整體新增訂單的擴張速度減慢，這多少反映全球經濟持續受到中東戰事影響，故出口銷售陷入停滯。無論整體投入成本、員工成本、銷售價格，有關升幅都一律收窄，顯示通脹壓力於第三季初有降溫跡象，實在令人鼓舞；惟採購價格的升幅仍然高於6月，整體依然明顯，情況也不容忽視。