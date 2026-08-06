時代廣場收入又跌 　九置中期基礎溢利升6%　派息94仙兼增派息率

九龍倉置業（1997）公布截至2026年6月底止中期業績，受惠利息開支大幅減少，基礎淨盈利按年增長6%至33.11億元；若計及投資物業重估減值35.47億元，股東應佔虧損1.76億元，較去年同期虧損24.06億元大幅收窄。

董事會宣布調整股息政策，將派息比率由經常性核心基礎淨盈利的65%提高至90%，並宣派中期股息每股94港仙，按年增加42%。



利息開支大減 帶動盈利逆勢增長

期內，集團收入按年跌1%至63.4億元，營業盈利跌2%至46.04億元。不過，由於財務支出按年減少37%至5.35億元，實際借貸年利率由4.4%降至3.5%，帶動基礎淨盈利錄得增長。

時代廣場受市場競爭及租金壓力影響，收入及營業盈利分別下跌12%及13%，。（梁鵬威攝）

海港城表現穩健 時代廣場收入跌12%

物業組合方面，海港城整體收入（包括酒店）按年升1%，營業盈利持平，商場出租率維持92%，寫字樓出租率升至93%。時代廣場則受市場競爭及租金壓力影響，收入及營業盈利分別下跌12%及13%，商場及寫字樓出租率分別為95%及89%。

酒店業務受惠旅遊業復甦，收入按年增長10%至8.42億元，營業盈利大升94%至9,100萬元。

去槓桿成效顯著 賣新加坡物業籌錢回籠

財務狀況方面，集團持續減債，截至6月底負債淨額降至292億元，較去年底減少28億元，負債率由17.2%降至15.9%，創歷史新低。管理層指出，隨着出售新加坡會德豐廣場交易完成後，負債率將進一步降至約11%。

集團於7月已簽訂協議，以11.11億坡元（約67.33億港元）出售新加坡會德豐廣場，作價較賬面值溢價12%，預計交易將於8月底完成，所得資金將進一步改善資本結構及降低負債。

新加坡會德豐廣場以賬面值溢價12%成交。（九龍倉置業網站）

展望下半年，九置表示，訪港旅遊保持平穩，加上住宅市場逐步回暖帶來財富效應，有助刺激本地消費。不過，息口走勢、中國更新對外直接投資法規，以及地緣政治緊張局勢仍會影響企業租賃及投資氣氛，預期整體市場復甦步伐仍然緩慢且不均衡，集團將繼續維持審慎及低槓桿的財務策略，以應對宏觀環境挑戰。