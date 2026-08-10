美股｜道指早段偏軟　油價最新約升3%

美股周一（8月10日）早段偏軟。投資者關注中東局勢的發展，並等待關鍵的通漲數據和企業財報。鑑於伊朗重申須獲美國滿足多項條件，才會重開霍爾木茲海峽，國際油價上漲，最新約升3%。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月10日

【22:53】Apple跌2% eBay及Intel跌4%

道指最新報54,008點，跌28點或0.05%；納指最新報26,659點，跌30點或0.12%；標普500指數現報7,763點，漲5點或0.07%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌2.03%，暫為跌幅最大道指成份股；AI晶片龍頭Nvidia跌1.69%。微軟（Microsoft）升1.78%、Amazon漲0.99%。

有報道指GameStop考慮撤回對eBay的收購要約，GameStop股價最新漲0.66%，eBay則跌4.15%。另外，英特爾（Intel）股價現跌4.03%，該公司此前宣布啟動150億美元的股票發行計劃。

【22:41】油價約升3% Bitcoin現報6.47萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶80.51美元，升2.33美元或2.98%。倫敦布蘭特期油每桶報85.99美元，漲2.44美元或2.92%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,728.18美元、24小時內約跌0.7%。