思捷環球發盈警　料半年虧損2.8億　撤銷合併致收入大減九成

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-25 09:40

思捷環球（0330）發盈警，董事會估計，由2020年7月至12月底止六個月，集團期內錄得2.8億元虧損，而集團2020年6月底止全年業績則虧損39.92億元。

公告又提到，預計集團的總收益將由上財政年度的98.74億元，下降至期內的8.9億元。

期內虧損重大减少，集團歸因於期內消除特殊項目的負面影響，2019至20財年的特殊項目金額23.4億元，包括存貨撇銷，使用權資產、商標及商譽的減值虧損，與重組計劃及財產保護訴訟程序有關的一次性成本。另外，2020年11月30日由於重組計劃獲批准及落實財產保護訴訟程序，而向集團授出約13.5億元的債務寬免，已確認為應佔聯營公司業績。

至於有關收入重大減少，主要由於財產保護訴訟程序的撤銷合併規定所致，根據國際財務報告準則第 10.25 條的規定，於2020年7月至2020年11月30日五個月期間，將相關附屬公司及其十四間附屬公司的合併方法由完全合併改為權益合併。

思捷環球亦指兇，歐洲爆發第三波新型冠狀病毒病例，導致部分嚴格的封鎖措施延長，或對集團的財務狀況產生負面影響。該等情況及不明朗因素可能對集團持續經營的能力產生重大疑問。