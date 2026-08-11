美股｜美伊協議露曙光　道指早段曾升近250點

消息指美伊可望達成協議，道指周二（8月11日）早段曾升近250點，目前升幅收窄；納指及標指最新均變化不大。油價方面，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油，目前均微升約0.3%。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）向彭博社表示，美國及伊朗接近達成「某種安排」。此前卡塔爾外交部表示，伊朗與阿曼就霍爾木茲海峽航運的談判，亦已進入深入階段。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月12日

【03:49】油價約升逾1.3% 美元兌日圓徘徊159

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報83.20美元﻿，升1.07美元或1.30%；9月倫敦布蘭特期油每桶收報88.91美元，漲1.19美元或1.36%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.82，升0.02%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.26，約升0.01%。

【03:46】現貨金價下跌 Bitcoin現報6.3萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,367.85美元，跌22.41美元或0.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,399.31美元、24小時內約跌1%。

【03:33】恒指夜期收報25,533點 低水120點

恒指夜市期指收報25,533點，跌95點，較恒指收市25,628點，低水120點，成交13,417張。

油價：圖為2023年3月17日，美國德州的油田正開採原油。（Reuters）

本港時間8月11日

【22:52】納指及標指均變化不大

道指最新報53,994點，升19點或0.04%；納指最新報26,616點，漲10點或0.04%；標普500指數現報7,761點，漲8點或0.11%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升0.90%；蘋果公司（Apple）跌0.53%、微軟（Microsoft）跌0.47%、Amazon挫1.30%。

【22:42】油價微升 Bitcoin現報約6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶82.38美元，升0.25美元或0.30%。倫敦布蘭特期油每桶報88.05美元，漲0.33美元或0.38%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,904.31美元、24小時內約跌1%。