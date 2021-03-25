恒生指數跌幅擴大　科指跌逾4%　百度瀉逾一成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-25 09:59

周三美股三大指數下挫，道指高位回落逾300點，倒跌3點收市；納指挫逾2%；標指亦跌0.55%。美國證券交易委會 (SEC) 通過「臨時最終修正案」，被視為為中概股除牌鋪路，一眾熱門中概股插水，其中騰訊音樂（美：TME）急跌27%，騰訊ADR亦跌5%，折合收報596.7港元。

【09:57】日經指數彈逾百點

亞太股市向好，日經225指數最新升112點或0.4%，報28518點。韓國KOSPI指數升6點或0.22%，報3002點。澳大利亞S&P/ASX200指數最新報6789點，升10點或0.16%。

【09:55】恒生指數最新跌197點

恒生指數跌幅微微收窄，最新跌197點或0.71%，報27720點；恒生科指跌3.07%，報7794點。成交額511.18億元。

【09:50】內地三大指數向下

內地股市持續向下，上證指數開報3355點，最新跌18點或0.54%，報3348點；深證成指開報13318點，現報13299點，跌107點或0.8%；滬深300指數開報4904點，最新跌34點或0.69%，報4894點；創業板指數開報2609點，最新跌17點或0.67%，報2617點。

【09:44】科指續跌超4%

科指續跌超4%，阿里巴巴（9988）瀉近5%；眾安在綫（6060）跌3%；小米（1810）挫逾5%；快手（1024）跌逾5%；騰訊（0700）跌3.4%。

【09:35】安踏一度漲逾5%

恒生指數最新報27570點，跌347點；科指跌383點或4.8%，報7657點。

安踏（2020）漲4.7%，報117.2元，李寧（2331）升近7.3%，特步國際（1368）升逾1.13%。

百度（9888）續跌逾一成，報224.2元。

【09:20】恒生指數低開290點

恒生指數低開290點或1.04%，報27628點，成交額47.16億元；恒生科指開報7812點，跌228點或2.84%。國企指數低開167點或1.55%，報10680點。

騰訊（0700）績後低開3.7%，報600元；阿里巴巴（9988）低開5%，報218.6元；小米（1810）績後開報23.85元，跌4.6%；美團（3690）開跌3.4%，報282元。快手（1024）開跌4.5%，報253元。百度（9888）低開逾9%，報228元，創上市新低。

友邦（1299）開升1.4%，報94.05元；港交所（0388）跌0.8%，報432.2元；滙豐（0005）開升0.8%，報44.7元。