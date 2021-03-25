港股半日僅升10點　藍籌金融股撑市　安踏績後飆逾7%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-25 12:21

周三美股三大指數下挫，道指高位回落逾300點，倒跌3點收市；納指挫逾2%；標指亦跌0.55%。美國證券交易委會（SEC） 通過「臨時最終修正案」，被視為為中概股除牌鋪路，一眾熱門中概股插水，其中騰訊音樂（美：TME）急跌27%，騰訊ADR亦跌5%，折合收報596.7港元。

【12:10】李寧半日漲近一成

恒生指數半日升10點或0.04%，收報27928點，大市成交1,200.78億元。科指跌1.9%，收報7887點，國企指數跌97點或0.9%，收報10750點。

港交所 （0388）半日升3.4%，報450.4元；友邦 （1299）升逾3%，報95.8元；

百度 （9888）上市後潛水，半日跌近9%，創上市新低，收報228.6元；騰訊 （0700） 績後跌2.25%，收報609.5元；小米 （1810） 跌4.4%，收報23.9元；快手（1024）微升0.8%，報267.2元。

泡湘瑪特（9992）先跌後升，低見46.65元，創新低，其後回上收市報54.3元，半日升6.4%，明天公布業績。

特步（1368）創新高，見4.73元，半日升4.5%，收報4.61元。安踏（2020）績後表現佳，半日升7.8%，收報120.6元；李寧（2331）漲9.75%，收報49.55元。

【11:23】港交所升近3%

恒生指數再次轉跌，最新報27855點，跌62點或0.22%；成交額1,093.72億元。

港交所（0388）升近3%，報448.6元；友邦（1299）升3.2%，報95.7元；安踏（2020）升5.6%，報118.2元。

科指跌2.27%，報7858點；阿里巴巴跌4.2%，報220.4元；騰訊（0700）跌2.2%，報610元；美團（3690）跌2.2%，報610元；快手（1024）跌1.4%，報261.2元。

【10:50】交銀國際飆近12%

交銀國際（3329）績後創新高，見1.56元，現仍飆11.7%，報1.52元。新鴻基地產（0086）亦創新高見3.76元，現漲逾3%，報3.74元。

【10:22】安踏升逾6%

恒指倒升45點或0.16%，報27963點。安踏（2020）升逾6%，報118.8元，成交額11.1億元；特步（1368）升逾6%，報4.69元。

【10:10】中海油績前微跌0.12%

國際油價漲升創近4個月最大漲幅，「三桶油」個別走，中石化（0386）漲0.75%；中石油（0857）升0.72%。中海油（0883）績前則微跌0.12%。

【10:05】恒生指數跌88點

恒生指數跌不跌百點，最新跌88點或0.32%，報27829點；恒生科指跌1.97%，報7882點。成交額617.17億元。

友邦（1299）升近4%；安踏（2020）升近半成，報117.4元。

【09:57】日經指數彈逾百點

亞太股市向好，日經225指數最新升112點或0.4%，報28518點。韓國KOSPI指數升6點或0.22%，報3002點。澳大利亞S&P/ASX200指數最新報6789點，升10點或0.16%。

【09:55】恒生指數最新跌197點

恒生指數跌幅微微收窄，最新跌197點或0.71%，報27720點；恒生科指跌3.07%，報7794點。成交額511.18億元。

【09:50】內地三大指數向下

內地股市持續向下，上證指數開報3355點，最新跌18點或0.54%，報3348點；深證成指開報13318點，現報13299點，跌107點或0.8%；滬深300指數開報4904點，最新跌34點或0.69%，報4894點；創業板指數開報2609點，最新跌17點或0.67%，報2617點。

【09:44】科指續跌超4%

科指續跌超4%，阿里巴巴（9988）瀉近5%；眾安在綫（6060）跌3%；小米（1810）挫逾5%；快手（1024）跌逾5%；騰訊（0700）跌3.4%。

【09:35】安踏一度漲逾5%

恒生指數最新報27570點，跌347點；科指跌383點或4.8%，報7657點。

安踏（2020）漲4.7%，報117.2元，李寧（2331）升近7.3%，特步國際（1368）升逾1.13%。

百度（9888）續跌逾一成，報224.2元。

【09:20】恒生指數低開290點

恒生指數低開290點或1.04%，報27628點，成交額47.16億元；恒生科指開報7812點，跌228點或2.84%。國企指數低開167點或1.55%，報10680點。

騰訊（0700）績後低開3.7%，報600元；阿里巴巴（9988）低開5%，報218.6元；小米（1810）績後開報23.85元，跌4.6%；美團（3690）開跌3.4%，報282元。快手（1024）開跌4.5%，報253元。百度（9888）低開逾9%，報228元，創上市新低。

友邦（1299）開升1.4%，報94.05元；港交所（0388）跌0.8%，報432.2元；滙豐（0005）開升0.8%，報44.7元。