AI投入急升　騰訊季度自由現金流轉負138億　劉熾平派定心丸

騰訊（0700）次季經調整盈利多賺9%勝預期，惟公司正以前所未有的力度建設AI基礎設施，令資本開支大升，自由現金流變負數，引來市場關注。



據公司業績報告，二季度資本開支升至528億元（人民幣，下同），遠超預期的321億元，而上年同期則只有191億元。同時，季內自由現金流則為負138億元。公司表示，若剔除AI算力採購預付款，自由現金流仍為376億元。換言之，當前現金流承壓主要源於AI基礎設施的前置投入，而非傳統業務經營惡化。

投入AI算力 見明顯回報上行空間

據内媒報道，在騰訊2026年第二季度業績電話會上，騰訊總裁劉熾平表示，公司正在大規模投入AI算力，目前已看到明顯的回報上行空間。一方面，多款AI原生應用表現良好；另一方面，算力用於雲上租賃也有望帶來可觀收入，提升資本開支回報率。劉熾平稱，對於此前下達的部分算力訂單，如果出售，售價較數月前的采購價格可高出30%以上。

他強調，AI基礎設施投入本質上是一筆有限的「整筆啟動投資」，並非每年線性增長。

AI投入節奏「相對謹慎」

管理層稱，這輪資本投入主要用於混元模型升級、Work Buddy和CodeBuddy的推理需求、微信AI布局，以及滿足外部客戶持續增長的雲服務需求。

對於AI投入節奏，劉熾平表示，目前情況仍非常動態。在看到真正爆發的機會前，騰訊會保持相對謹慎，一旦發現機會就會加大投入，例如WorkBuddy，整體將著眼於長期回報。隨著時間推移，AI業務的經濟效益會逐漸顯現，並最終實現盈利。

談及商業化，騰訊正探索通過AI應用出售Token等方式變現，並保留算力出租這一「備選方案」。劉熾平指，如果直接將商業模式調整為出租算力，騰訊不僅不會虧損，反而能夠盈利。騰訊始終有這個備選方案，這也讓騰訊「比較有底氣」。

騰訊次季總收入為2,050億元，同比增長11%。毛利為1,180億元，同比增長13%。非國際財務報告準則經營利潤為760億元，同比增長9%。排除新AI產品，非國際財務報告準則經營利潤為860億元，同比增長19%。歸屬於權益持有人的非國際財務報告準則淨利潤為680億元，同比增長9%。